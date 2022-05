Laura Bozzo y Alfredo Adame: ¿Por qué se pelearon en un programa?

Laura Bozzo protagonizó un escándalo con el actor, Alfredo Adame, cuando en el programa “Laura sin censura” todo se salió de control y tuvieron un fuerte encontronazo, tanto fue el cruce de palabras, que el mismo actor no aguantó y se salió del estudio de grabación, pero ¿Qué sucedió entre ambos ?

Inicio de su pelea

Todo inicio en el año 2018 cuando el actor, Alfredo Adame, se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, un hecho que Laura Bozzo, calificó como “repugnante”, desde ese momento las cosas no marchaban nada bien entre ellos, pero este problema estalló delante de las pantallas en el programa “Laura sin censura” cuando el actor fue invitado junto al doctor Ángel del Villar y la modelo Carmen Campuzano para hablar del bullying en redes sociales que han sufrido.

La tensión se hizo sentir de inmediato, cuando en la presentación de los invitados, Laura no perdió la oportunidad para describir de una manera diferente al villano de las telenovelas, “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

Laura Bozzo y Alfredo Adame: tremendo cruce de palabras

El actor intentó defenderse pero Laura lo evitó, luego la presentadora de televisión le preguntó el por qué de sus ataques contra ella. En ese momento Adame recordó que hace un par de años, cuando fue candidato a la alcaldía de Tlalpan, Laura Bozzo dijo que le daba asco. Bozzo aclaró que no se refería específicamente a él, sino a los actores en general que buscan algún puesto público, para esta candidatura también estaba los nombres de Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña y Ernesto D’ Alessio.

“Tú recuerda que las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, comentó Adame, quien se sintió atacado por los comentarios emitidos por Laura, la abogada peruana le respondió que para ser político hay que aceptar las críticas y el actor inmediatamente atacó : “La crítica sana y constructiva y productiva sí la acepto, lo que no acepto es la crítica, destructiva, ignorante”.

La situación se salió de control en “Laura sin censura”

Las cosas se salieron de control cuando ya la conversación se estaba tornando tensa en el set de grabación, Laura no perdió la oportunidad para sacar a la luz los conflictos que ha tenido con sus ex pareja y madre de sus tres hijos. “Tú has atacado a todas las mujeres, eres misógino y atacas a todas las mujeres y a hasta a tu ex mujer la has atacado, no me digas que no”, indicó Laura Bozzo.

“¿Que yo soy misógino? yo a las damas las trato como damas, a las demás como se merecen”.Laura se molestó aún más, pero Adame no se detuvo. “Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también que te vayas por lo menos unos años a Santa Martha Acatitla. Eres ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón”. A lo que Laura respondió, “me das pena”. Adame continuó: “A mí me das asco tú porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí”. Laura le pidió que se fuera del programa si es que le daba asco y Adame accedió de inmediato diciendo “me retiro de tu programa porque me das asco”.

Esta situación entre Laura Bozzo y Alfredo Adame puso en evidencia una vez más la fuerte personalidad que tienen los artistas, en distintos encuentros con los medios de comunicación ambos han dejado en evidencia que no tienen ni la más mínima intención de arreglar sus diferencias.