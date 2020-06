[VIDEO]: Se arma trifulca entre Laura Bozzo y Alfredo Adame en vivo: la llama “asquerosa”

A comienzos de esta semana, la conductora de televisión Laura Bozzo anunció con bombos y platillos estar lista para comenzar a filmar su programa Laura sin censura, donde dejó ver incluso un cambio de look muy favorable.

Pero lo que los seguidores de la peruana no se imaginaron es que ese primer show iba a terminar en tremenda trifulca.

Así lo mostró el programa de televisión Sale el Sol, que presentó imágenes en las que se ve a la animadora del pueblo, enfrentada a gritos con el también polémico actor Arturo Adame, a quien la producción del show había invitado.

VideoVideo related to : se arma trifulca entre laura bozzo y alfredo adame en vivo: la llama “asquerosa” 2020-06-13T00:12:12-04:00

El actor de telenovelas abandonó el estudio del show y desenfundó con todo tipo de calificativos ofensivos contra la llamada Señorita Laura, a quien no bajó de “asquerosa”.

“Que arranca el show y me dice misógino, y le dije ‘eres ignorante’, y me dice que ella es doctora. ‘No me digas’. De qué estás hablando. Eres un ser miserable, viniste a este país a humillar a las familias mexicanas. Eres retorcida”, narró el actor mexicano, quien luego le dijo: “eres un ser asqueroso, eres un ser miserable. Me das asco’. Es una pobre diabla, que nadie cree en ella. El 98% de la gente la vomita, ya dicen ¡córrala!”, continuó el actor, conocido también por tener un carácter muy difícil.

VideoVideo related to : se arma trifulca entre laura bozzo y alfredo adame en vivo: la llama “asquerosa” 2020-06-13T00:12:12-04:00

Y por si las ofensas no fueran pocas, Adame le mandó una advertencia a Laura. “con ese ser asqueroso no quiero tener nada en mi vida. No la quiero volver a ver en mi vida. La próxima vez que te metas conmigo, te va a llover, no de golpes ni nada, pero ya vas a ver”, dijo el mexicano, quien tiene una pelea casada con la animadora desde hace varios años.



El actor también habló con el programa Todo para la mujer y allí dijo que aceptó ir al show a pesar de que le cae mal Laura, porque aprecia a la productora del show, Magda Rodríguez, quien lo llamó.

“Le dije: ‘Con todo gusto Magda; por supuesto que sí. Nada más te aclaro una cosa: Laura [Bozzo] y yo tuvimos un encontronazo hace un año donde la hice pedazos y me le fui a la yugular’. Al primer insulto, a la primera ofensa, al primer intento de denostación o primer intento de humillación le miento la madre y me salgo del foro”, comentó la estrella de Por amar sin ley.



Adame reafirmó allí que lo que más lo prendió fue cuando le dijo misógino: “Que les pegas, atacas a las mujeres, las violentas y las ofendes”, le dijo Laura, a lo que el actor respondió: “Te lanzo un reto… ‘Si tú ahorita me pones enfrente a una mujer a la que yo le haya puesto la mano encima, la haya insultado, denostado, humillado, zarandeado u ofendido, te doy un millón de dólares’”.

VideoVideo related to : se arma trifulca entre laura bozzo y alfredo adame en vivo: la llama “asquerosa” 2020-06-13T00:12:12-04:00

A pesar de la fuerte discusión, hay quienes creen que es solo parte del show para que el programa de para hablar en su estreno.