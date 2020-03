Laura Bozzo asegura que sus estilistas hacen magia con su cara: FOTOS

El tema de la belleza de Laura Bozzo fue puesto sobre la mesa hace unos díás luego de que Niurka Marcos atacara brutalmente con comentarios ofensivos a la conductora peruana, llamándola incluso “feto feo”.

Y aunque la comunicadora dijo en su momento que la tenían sin cuidado las ofensas de la vedette, esta vez retomó el tema de la belleza y quiso mostrarle tanto a Niurka como a aquellos que la critican, que ella es una mujer muy guapa y que cuenta con un grupo de profesionales que siempre la hace lucir regia.

La Señorita Laura recurrió a su Instagram para compartir un par de imágenes de la manera como sus estilistas la consienten, y tratando de burlarse de sus propios críticos, la peruana dijo que al ver los resultados sienten que hicieron milagros con ella.

“Gracias a mis adorados @daniellezama y @avilahec por hacer magia con mi cara 😂😂”, comentó Laura, burlándose de ella misma un poco, pero admitiendo que aunque no sea una reina de belleza, ha aprendido que hay cosas más importantes en la vida que lucir como una muñequita. “Para mi lo más importante es la belleza del alma. Bendiciones”, agregó la animadora, al acompañar sus bellas fotos.



Los comentarios y mensajes de apoyo no se hicieron esperar y hubo quienes no solo dijeron que ignore las crueles burlas de sus detractores sino que la elogiaron por lucir tan bien a sus 69 años.

La semana pasada Niurka la emprendió con todo tipo de ofensas contra la conductora peruana, luego de que Laura criticara duramente a la rusa Irina Baeva, tachándola de “destruye hogares” y “roba maridos”, y Niurka ha querido atacar a la animadora por su aspecto físico.

Niurka, defensora de Irina, y quien ya se hubiera referido a Bozzo como “una mujer muy fea”, “horrorosa” y “alguien que asusta” y que envidia a la novia de Gabriel Soto por hermosa, fue más allá y se refirió a Laura como “un feto”.

Acto seguido y tras enterarse de los horribles y ofensivos comentarios contra su ser, la comunicadora de 69 años colgó en su Instagram un video en el que le respondió a la cubana y a todos aquellos que la han maltratado con palabras de grueso calíbre.



“A todos los que me atacan les contesto: el que insulta y ofende es por que no tiene argumentos, y a mi me vale lo que digan 😂😆 me divierte”, comentó la conductora de televisión, destacando que ha aprendido a sacarle la vuelta a las ofensas de Niurka.

Laura quiso ir más allá con su ironía y recalcó que aunque le digan fea, prefiere recibir ese apelativo antes de lograr cosas en la vida sin inteligencia.



VídeoVideo related to laura bozzo asegura que sus estilistas hacen magia con su cara: fotos 2020-03-18T00:12:53-04:00

“Les mando bendiciones porque he logrado las cosas por mi cerebro y mis obras hablan por mi fortaleza, por tanto, no pienso contestar más a gente mediocre que vive del escándalo para tener publicidad. Los amoooo… en una semana les prometo novedades”, agregó Laura.