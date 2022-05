La Casa de Los Famosos 2: ¿Cómo ha sido la personalidad de Niurka Marcos ?

La Casa de Los Famosos 2 llego para poner a flor piel millones de sentimientos y emociones y esta semana de estreno del reality son muchas las expectativas que tenemos para saber como se va a comportar la vedette cubana Niurka Marcos, pero para sorpresas de muchos, conocimos una faceta muy diferente de nuestra eterna “emperadora”.

Niurka Marcos al lado de Laura Bozzo

Niurka Marcos Calle mejor conocida como “La mujer escándalo” había desatado mucha polémica antes de ingresar a la competencia más famosa de la televisión hispana, se había creado tensión de cómo sería su encuentro con la presentadora Laura Bozzo, para sorpresa de muchos, nuestra cubana de oro se mostró totalmente distinta a lo que pensábamos por su personalidad explosiva al momento de ingresar a la competencia fue aclamada y recibida con mucho cariño por las celebridades dentro de la casa ¿Cómo fue su encuentro con Laura Bozzo ?

Niurka Marcos estaba tan emocionada y agradecida por su ingreso a la competencia que cuando se acercó a saludar a Laura Bozzo que se encontraba en la habitación gritó “ ¡Muñeca! ¡Muñeca,no!” protagonizando un momento memorable entre estas dos grandes de la televisión, para no perder su personalidad, Marcos reto a Laura a realizar el “Anitra Challage” pero la abogada peruana no quiso acceder, fue un encuentro épico que seguro quedará en la mente colectiva de los televidentes.

Revela un gran secreto de Osvaldo Ríos

“Lo único que les garantizó es que les voy a dar provecho, no van a perder van a ganar ¡Gracias!” fueron las palabras de Niurka ante la cena de bienvenida de los famosos sin dejar a un lado su divertida manera de ser, su compañero, Osvaldo Ríos, la señala y le dice “sagitariana” a lo que la cubana inmediatamente responde “ yo me lo comí a él, hace muchos años”, momento memorable que hizo romper el hielo y crear un ambiente muy amistoso, veremos que otro secreto nos contará nuestra cubana en la competencia.

Niurka se confiesa

Niurka también reveló varios secretos de su comentada personalidad en el confesionario de La Casa de Los Famosos, donde sin duda estamos conociendo ese lado humano, de mujer, madre, amiga y compañera dejando a un lado lo que ya confórmenos de ella . Por su parte, cuando la jefa le pregunta de cuáles son sus primeras impresiones, la vedette cubana no dudó en dar las gracias y ese fue su primer acto a la hora de entrar a la competencia, besar el suelo como símbolo de bendición. Además comentó que se siente en la libertad de hablar más honesto y ser una mujer real y no la mediática de los medios, “ a veces muchas personas me subestiman” donde también comentó que dentro de todos los seres humanos hay algo frágil, sutil que necesita mucho amor y por eso su gran abrazo a Laura Bozzo. Ahora nos queda esperar cómo será la evolución de la competencia cuando se ponga las emociones a flor de piel en cada reto y prueba de eliminación.

Su debate en la cocina

Sin duda uno de los lugares que sirve para conversar, es la cocina. Aquí se desató un gran debate entre Nacho Casano y Niurka Marcos sobre el tema del veganismo, la cubana dio su punto de vista y aseguró que el organismo humano está creado por naturaleza para tener su alimentación natural que necesita, que me provee todas las vitaminas y así encontrar un equilibrio, ella también dio su punto de vista de los distintos hábitos alimenticios donde aparece el veganismo y la gente que desea cambiar al mundo con esta práctica , estos

comentarios de la cubana no les cayó nada bien a Nacho Casano, el cual no tenía la mejor actitud al escuchar a la eterna “emperadora”, Nacho no se tomó muy bien este tema y aseguró “yo no me meto con nadie, yo trato de minimizar y ya está”. Marcos quiso romper un poco la tensión del momento y le dijo al actor que no se tomara nada personal que sólo era un punto de vista.

Sin duda es una competencia que apenas comienza y estamos a la gran expectativa de quienes van a ser los nominados de esta semana y todo lo que deparará la competencia más famosa de la televisión hispana.