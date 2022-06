Daniella Navarro enfrentó a Salvador Zerboni ¿Qué sucedió?

La Casa de Los Famosos está que arde y tras la salida de Eduardo Rodríguez de la competencia las cosas están empezando a tomar otro rumbo y una de las celebridades que quedó afectada por esta eliminación fue la venezolana, Daniella Navarro, por el gran nexo de conexión que tuvo con Rodríguez pero Navarro decidió romper el silencio y hablar de sus compañeros y esto retumbó la casa porque Salvador Zerboni no aceptó estos comentarios ¿Qué dijo?

Daniella Navarro decidió enfrentar a Salvador Zerboni y todo esto por la actitud que ha tomado el actor de estar en un punto medio y a la defensiva de cualquier situación para utilizar su estrategia y evitar estar en zona de eliminación pero parece que Navarro se ha dado cuenta de esta situación y decidió romper el silencio y aclarar toda la situación.

Daniella Navarro aclaró que ella no es hipócrita

Navarro tambien aprovechó la oportunidad para admitir que ella a murmurado sobre sus compañeros pero también dejó claro que no es hipócrita y aseguró que ella ha hablado de Natalia Alcocer y Nacho Casano. “ Yo en esta casa hipócrita no he sido” haciendo referencia al trato con sus compañeros, este comentario sirvió para desenmascarar a Salvador Zerboni y calificarlo como mentiroso.

Daniella Navarro enfrenta a Salvador Zerboni

“A mi no me digas mentiroso porque lo único que yo hago es no mentir en esta casa” fueron las fuertes declaraciones de Zerboni tras escuchar el comentario de su compañera. A su vez, Daniella no se quedó callada y le respondió que no tratara de dar una versión de él que no es. “Conmigo no te la vayas a tirar así porque tú en esta casa has hablado de todos” comentó Daniella sobre la actitud manipuladora del actor mexicano.

Daniella Navarro defendió su punto de vista y aclaró que todas sus reuniones con los demás dentro del cuarto morado no es para hablar mal de nadie porque ella no es una hipócrita y decidió sincerarse y dar su punto de vista pero esto hizo que el actor mexicano Salvador Zerboni se sintiera atacado y formó una gran discusión entre ambos.

Esta escena también sirvió de escenario para mostrar la inseguridad del actor y eso fue lo que comentó Ivonne Montero de su colega. Esta ya es la quinta semana de competencia y son cuatro las celebridades que han quedados eliminados, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero y Eduardo Zambrano son los participantes que se despidieron de la casa más famosa de la televisión hispana y ahora el resto están buscando mantenerse al margen para evitar cualquier tipo de inconveniente que los coloque en la cuerda floja.