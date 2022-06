La Casa de Los Famosos 2: Natalia Alcocer víctima de violencia

Natalia Alcocer es una de las participantes más fuertes dentro de la casa más famosa de Telemundo y cada día que pasa va ganando terrero por su liderazgo y meta de llegar hasta el final pero para permanecer dentro de la competencia ella necesita sobreponerse a sus compañeros y parece que la estrategia de “La Vikinga” no es del agrado de muchos. Alcocer decidió abrir su corazón y exponer en la curva de la vida un tema importante como mujer e hizo un llamado a la protección de la integridad.

Natalia Alcocer es conocida también como una chica de reality por su participación en “Survivor México” le ganó un puesto merecido en los medios de comunicación hasta que Alcocer decidió hablar sin miedo de los maltrates recibidos por su ex esposo, José Chimal Velasco. Fue a través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram donde la modelo habló del tema y reveló que ha sido maltratada física, psicológica y económicamente por Juan José y de acuerdo con la modelo, ha tratado de evadir la ley.

Natalia Alcocer víctima de violencia

La modelo tuvo una relación de seis años con su esposo, la cual decidió finalizar en julio del año del 2020 y entre varios rumores, su hija mayor descubrió que su expareja le había sido infiel. Esto sumado a todos los maltratos recibidos durante la relación. A su vez, Natalia alza la voz sobre este caso y habla desde lo más profundo de su corazón en la curva de la vida, el momento donde conocemos el lado más humano de los artistas dentro de la competencia.

“Esta famosa historia, pues el señor sigue casado¡ pero dormías en mi casa! (…) años de yo creer que no pasaba nada, sentirme como una tonta” confesó Natalia de manera sincera sobre lo que estaba viviendo en su relación. Además de sentirte avergonzada por todo lo que estaba pasando, por no dar un parado a su situación. “Tuve la posibilidad de correr y no lo hice, y me entero que estoy embarazada” Alcocer mejor conocida como “La Vikinga” estaba pasando por el peor momento de su vida, su relación la estaba consumiendo donde también era victima de abusos por parte de sus exesposo.

Play

Video Video related to la casa de los famosos 2: natalia alcocer víctima de violencia 2022-06-13T09:28:09-04:00

Natalia Alcocer abre su corazón de la manera más sincera y decide contar su historia para ser referencia para otras mujeres y así lo ha revelado dentro de la casa. Por su parte, Natalia lamenta mucho haber vivido una situación de violencia, “no debí haberme puesto en esa situación, pero estoy enojada conmigo, nadie puede hacer algo que yo no permita que me hagan”, fueron las declaraciones de Natalia al sincerarse delante de las cámaras de “Al Rojo Vivo”. Además de dedicar toda su vivencia dentro de la casa a las mujeres y sus hijas de las cuales se siente muy orgullosa.