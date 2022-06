Daniella Navarro se confiesa con los televidentes¿Arrepentida?

Daniella Navarro se encuentra en peligro de eliminación para abandonar la competencia y decide hablar con las cámaras para pedir disculpas por su comportamiento en contra de Niurka Marcos la cual generó gritos y hasta le ofreció golpes a la vedette cubana, pero ¿Está arrepentida de esta situación?

¿Qué sucedió entre Daniella Navarro y Niurka Marcos?

Cuando todos se disponían para hablar del presupuesto de la semana, el cuarto morado, liderado por Laura Bozzo y junto a Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Julia Gama salieron con la cara pintada en símbolo de guerra y protección pero parece que este bando querían provocar a los demás participantes entre ellas Niurka Marcos, la cual se siente invencible y con bastante poder. Por su parte, Daniella quiso demostrarle a la cubana que ella no le tiene miedo y que esta dentro de la competencia para ganar y no seguir órdenes. La actriz venezolana intentó ponerse al mismo nivel de la vedette cubana y esto en relación a sus escándalos que a lo largo de su trayectoria la han acompañado. “Si ese va a ser el tono todos hablemos alto” aseguró Daniella Navarro y después se dispuso a gritar y actuar como si fuera Niurka Marcos, “todo está proporcionado menos tú cerebro” fueron las fuertes palabras que utilizó Navarro para defenderse y atacar a Niurka.

¿Daniella Navarro esta arrepentida por su comportamiento ?

Daniella aseguró que no importa lo que haga el cuarto azul liderado por Niurka Marcos siempre van a buscar cualquier excusa para provocarla. “Le vuelvo a pedir disculpa desde lo más profundo de mi corazón a mi madre, a mi hija a cada uno de los televidentes (…) y a la producción por mis groserías”. Comentó la venezolana cuando se encontraba sola en el cuarto.

Daniella Navarro pidió disculpa por su comportamiento pero también reveló que no se arrepiente de sus actos y volvería atacar y explotar con quien se meta con ella o su familia. “En su vida yo vuelvo a tratar a esa señora, se que soy un mal ejemplo de orgullo pero meterte conmigo y ve contra mi, no contra mi familia” aseguró que no permitirá que la vuelvan atacar porque se va a defender nuevamente.

Las redes sociales no perdonan este acto y parece que los televidentes no apoyan a Navarro. “ Empezaste primero acaso se te olvidó…”, “ no le creo nada sale con unas cosas”, “ muy tarde para pedir perdón ! Llevas rato echando veneno” son algunos de los comentarios recibidos pero como dice el slogan de la competencia esta es una verdadera telenovela de la vida real y nada está escrito y las cosas pueden cambiar su rumbo, esperemos que Daniella continue dentro de la casa para demostrar que también tiene fuerte personalidad y puede ser la líder de la competencia.