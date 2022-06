La Casa de Los Famosos 2: ¿Se debilitó el cuarto morado ?

La Casa de Los Famosos 2 se encuentra en su quinta semana de convivencia y al principio de la competencia veíamos las divisiones de entre dos bandos, el cuarto azul liderado por Niurka Marcos y el cuarto morado liderado por Laura Bozzo, pero parece que este último ya se encuentra débil y los participantes tienen que comenzar hacer una nueva estrategia.

El cuarto morado se debilita

Al principio de la competencia veíamos la complicidad entre los participantes, el cuarto morado liderado por Laura Bozzo y donde en su complicidad se encontraba Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero, Eduardo Rodríguez, Daniella Navarro, Julia Gama, Rafael Nieves y Salvador Zerboni pero tras la recientes eliminaciones de la competencia, el cuarto azul supo mover muy bien sus fichas y tres celebridades que eran parte fundamental de Laura abandonaron la competencia.

Niurka Marcos gana más terreno dentro de la competencia

Niurka Marcos cada vez toma terreno dentro de la casa, su liderazgo innato y su gran unión con Juan Vidal, Nacho Casano, Ivonne Montero y Natalia Alcocer hace de este grupo más fuerte y con ganas de derrotar a sus contrincantes, pero cada vez pareciera que el grupo del cuarto morado se desintegro, vemos a una Laura Bozzo indecisa de su decisiones y acciones y por otro lado hubo una pelea entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni que terminó de fracturar la relación.

Discusión que debilitó el grupo de Laura Bozzo

Daniella Navarro decidió enfrentar a Salvador Zerboni y todo esto por la actitud que ha tomado el actor de estar en un punto medio y a la defensiva de cualquier situación para utilizar su estrategia y evitar estar en zona de eliminación pero parece que Navarro se ha dado cuenta de esta situación y decidió romper el silencio y aclarar toda la situación. Navarro tambien aprovechó la oportunidad para admitir que ella a murmurado sobre sus compañeros pero también dejó claro que no es hipócrita y aseguró que ella ha hablado de Natalia Alcocer y Nacho Casano. “ Yo en esta casa hipócrita no he sido” haciendo referencia al trato con sus compañeros, este comentario sirvió para desenmascarar a Salvador Zerboni y calificarlo como mentiroso. Un hecho tangible que quedo evidenciado que las alianzas dentro de la habitación han quedado fracturadas.

Este momento sirvió de ejemplo para demostrarle a Niurka Marcos y sus secuaces que ellos tienen la delantera y son los buenos estrategas que posicionarán su sentir y punto de vista dentro de la casa, como lo han hecho y lo siguen haciendo. Laura Bozzo busca ahora empezar a jugar de manera consciente sin dejarse llevar por sus impulsos y emociones, pero también hemos visto que la presentadora peruana es la reina indiscutible de la competencia y obtiene el respaldo del público.