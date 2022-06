La Casa de Los Famosos 2: nuevos nominados a eliminación

La Casa de Los Famosos arranca su quinta semana de competencia y en esta oportunidad la casa se encuentra quebrada por las divisiones de los cuartos, enfrentamientos y rivalidades de los participantes pero ahora pareciera que toda la tensión se está reflejando en algunos participantes y Lewis Mendoza hizo uso del voto espontáneo¿Quiénes son los nuevos eliminados de la competencia?

Play

La Casa de los Famosos: Lewis Mendoza llega con la mente abierta | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. La estrella de realities Lewis Mendoza será otro de los habitantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos. El también entrenador personal afirma que está muy contento de conocer a Laura Bozzo. No te lo pierdas el próximo 10 de mayo a las 7 PM. Visita nuestra… 2022-04-28T17:38:56Z

Tras la salida de Eduardo Rodríguez, y con el nuevo derecho de cada integrante de hacer uso de este poder. Lewis Mendoza ingresó al confesionario para hacer realizar el voto espontáneo y de esta manera demostrar la molestia que tiene con algunos de los participantes de la casa.

Lewis Mendoza hace uso del voto especial

Lewis Mendoza ingresó al confesionario y fue el primero en hacer uso de este nuevo poder especial, nominar con tres y dos puntos, condenó a Rafael Nieves y Julia Gama, y todo esto por lo sucedido con la mantequilla de maní. “Les doy tres puntos a Rafa y dos a Julia mis razones son por haber cogido la crema de maní y llevárselo a su cuarto sin comentarlo y Julia me hablo de hacer lo correcto y no dejarme influenciar y cuando veo que ella también fue parte de esconder la mantequilla de maní ”.

Cualquier situación dentro de la competencia puede cambiar el rumbo de los participantes y tras ganarse la mantequilla de maní por parte de un trato con la jefa el cuarto morado decidió esconderla y esta broma generó tensión, tanto así, que provocó la salida de Eduardo Rodríguez y que se quebrara la buena relación entre los participantes dentro de la competencia.

Rafael Nieves y Julia Gama en peligro de eliminación

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. “ Al fin esta jugando”, “ El está dolido porque Julia no le paro punto final así es la cosa”, “ son sólo celos” son algunas de las palabras de los fanáticos. Todo parece indicar que Lewis no apoya la relación de Julia Gama y Rafael Nieves y decidió castigarlos con esta nominación espontánea.

Play

🔥🔴LEWIS DICE QUE JULIA LE COQUETEA * ASEGURA SU RELACIÓN CON RAFAEL ES PLANEADA #lcdlf2 En una plática de Nacho y Lewis, él le dice que Julia ha jugado mal en inventarse una relación con Rafael y que en realidad él siente que Julia quiere con él. Créditos: La casa de los famosos de Telemundo Opiniones comentarios por ChismecitoChannel Crítica y Opinión al Espectáculo y Famosos 🐦Sigue a chismecito channel… 2022-06-05T17:18:04Z

Lewis Mendoza ha comentado que siente que Julia Gama le ha coqueteado, este acto surgió por la buena relación que ha tenido la reina de belleza con el dominicano, pero parece que todo se salió de control y tras la relación de Gama con Nieves el dominicano no está muy de acuerdo con esta relación, sumando el conflicto relacionado con la mantequilla de maní que fracturó la casa y donde está nueva pareja formaron parte de una mala estrategia que le ganó un puesto seguro a los nuevos nominados a eliminación.