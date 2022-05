Lewis Mendoza obtiene un poder especial ¿Cuál será?

Lewis Mendoza esta dentro de la lista de nominados para eliminación de La Casa de Los Famosos, el dominicano comparte el puesto junto a Luis “Potro” Caballero y Nacho Casano para salir de la competencia.

La Casa de Los Famosos comienza a tomar forma y con esto vamos conociendo las nuevas reglas del juegos, ahora Lewis Mendoza famoso por su participación en el reality de Telemundo “ Por amor o por dinero” se encuentra en la lista de nominados para abandonar la competencia, y recibe un poder especial por parte de la jefa ¿Qué contiene la carta?

Lewis Mendoza obtiene un poder especial por parte de la jefa

Cada semana la producción otorga un poder especial a los participantes, a esto se le suma también la opción del voto espontáneo. La jefa de la competencia invitó a Mendoza a que pasara al confesionario, tomará un sobre y leyera en voz alta sobre el voto especial que tiene. “!Felicitaciones! Esta noche haz adquirido un poder especial, esta semana a la hora de nominar deberás elegir a tres de tus compañeros, les darás dos puntos al primero, dos puntos al segundo y un punto al tercero”. Fue lo que leyó Lewis en la carta otorgada.

Aunque esto se llevará a cabo si el dominicano y también entrenador se queda dentro de la competencia. Recordemos que esta es la primera vez que están nominados puros hombres a salir de la misma; Luis “Potro” Caballero, Lewis Mendoza, Nacho Casano y Eduardo Rodríguez están en la cuerda floja pero este último fue salvado por el líder de la semana, Salvador Zerboni.

Lewis Mendoza busca culpables de su nominación

Esta es la primera nominación de Lewis Mendoza dentro de la competencia, él comentó que cree que todos sus votos de nominación viene por parte del cuarto morado, el cual está dividido y liderado por la presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, las celebridades siempre tienen curiosidad al saber porque fueron nominados a eliminación, pero el dominicano no quiere abandonar la competencia y empieza a buscar y pensar quien lo quiere fuera de la competencia.

Lewis Mendoza piensa que Rafael Nieves no lo nominó y decide hablar con esto con Julia Gama a lo que la reina de belleza le responde. “Quiero que sepas que yo no te nomine”, a lo que inmediatamente el dominicano le respondió que el sabe de las personas que no la nominaron y en esta lista entra el actor y boxeador mexicano, Rafael Nieves, pero esto no es así porque uno de los votos para que mendoza saliera de la competencia vino por parte de Nieves.

Si el público decide que el entrenador abandone de la competencia, va a ser una decepción al enterarse realmente cuáles fueron los responsables de que estuviera fuera del reality pero si tiene la suerte de quedarse Mendoza tiene la opción de utilizar el voto especial otorgado por la producción del programa y así empezar su verdadera estrategia y nominar a tres celebridades. La Casa de Los Famosos apenas comienza y hoy conoceremos quién es el tercer participante que se despide de la competencia más famosa de la televisión hispana.