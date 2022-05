Manelyk González defiende a Luis “Potro” Caballero y hace una peculiar petición

Manelyk González se encuentra indignada por la nominación a eliminación de Luis “Potro” Caballero. Esta es la segunda semana consecutiva que el influencer mexicano se encuentra en peligro de abandonar la competencia y González no perdió oportunidad para expresar su molestia además de dar fuertes declaraciones de sus excompañeros.

Manelyk Gonzalez apoya a Luis “Potro” Caballero ¿Saldrá de la competencia?

La Casa de Los Famosos en su primera edición logró posicionar como favoritas del concurso a Manelyk quien logró el segundo lugar y Alicia Machado la cual fue la ganadora de la primera temporada, ahora se está repitiendo la misma fórmula. “O sea están haciendo la misma tontería que La Casa de Los Famosos 1; no lo van a sacar” fueron las fuertes declaraciones de la influencer mexicana que a través de su cuenta de Instagram defendió la estadía de “El potro” dentro del reality de Telemundo.

González exigió que no pueden sacar a Luis “Potro” Caballero porque es una figura predominante dentro de la casa, su personalidad y sentido del humor hace que exista un equilibrio con el resto de las celebridades. Recordemos que Lewis Mendoza, Nacho Casano y Luis “Potro” Caballero están en peligro de salir de la competencia y Mane no puedo comprender cómo las demás celebridades de la competencia siguen nominando al influencer mexicano para que salga del reality. Manelyk es conocida en el mundo de la televisión por su personalidad explosiva y sensual y ahora decidió romper el silencio con sus más de 12 millones de seguidores y aseguró que los nuevos participantes son como unos “muebles” esto para dar a entender que no hacían nada dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. “Lo único que hacían era leer la biblia”. Comentó Mane sin pelos en la lengua de sus excompañeros.

González manda a sacar a los aburridos y asegura que Niurka es la ganadora de esta temporada

Manelyk hizo una petición y es que el público tiene la decisión de sacar a la gente aburrida de la compentecia. Por otro lado, La Casa de Los Famosos sigue dando mucho de que hablar porque esta nueva temporada esta cargada de emociones, dramas, polémicas y romance y Mane no perdió la oportunidad para demostrar su molestia y decidió apoyar a su amigo y colega. Además, de revelar que sino fuera por ella y Alicia Machado la primera temporada hubiera sido aburrida.

Manelyk González también reveló a quién le augura el primer lugar de La Casa de los Famosos y a quiénes les gustaría ver en la final, asegurando uno de estos lugares a su amigo “El Potro”. “Para mí, mis favoritos; Laura, Potro, y para mí más que obvio, chingo a mi madre si no, la ganadora; Niurka”, dijo la mexicana. Hasta los momentos Niurka Marcos se ha mantenido al margen y ha sabido mover muy bien sus fichas y estrategias para pertenecer a salvo dentro de la competencia y no estar en peligro de eliminación por parte de sus compañeros.