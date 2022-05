Manelyk González es una mujer sensual, se dio a conocer por ser la más irreverente dentro de los reality show. A través de los años su aspecto físico ha cambiado, cautivando a millones de fanáticos que cada día se interesan más por su increíble figura.

Play

Video Video related to ¿cuántas cirugías se ha hecho manelyk ? ¡aquí te lo revelamos! 2022-05-05T20:00:08-04:00

En una pasada entrevista para el programa “De primera mano” Manelyk confesó que es fanática de los procedimientos estéticos, cuando le preguntaron cuántos retoques se había realizado, ella respondió inmediatamente todas, “de hecho sale una cirugía nueva y yo digo ¿me quedará?” Aseguró la influencer.

Su frase más icónica

Play

Todo lo que ves, es operado Mane rompe con el tabú que hay alrededor de las cirugías, operarse no es un delito. Descarga MTV Play para ver tus series favoritas cuando quieras, donde quieras: Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=com.vmn.playplex AppStore: itunes.apple.com/app/mtv-play-mira-episodios-completos/id1042320103 ¡Suscríbete a nuestro canal! bit.ly/1LlKsPE Ingresa a nuestro sitio oficial para más noticias, fotos y videos de tus shows preferidos: mtvla.com Facebook:… 2018-12-12T18:30:00Z

Durante su paso por las temporadas de “Acapulco Shore” Manelyk no solo saltó a la fama por su explosiva y sensual personalidad, ella demostraba que su cuerpo era el más despampanante con la frase, “todo lo que ves es operado”, nos hizo preguntar ¿Cuántas cirugías tiene la influencer?

¿Cuántas cirugías tiene la influencer?

Manelyk ha confesado que es fanática de las cirugías plásticas. Ella ha revelado, que se ha realizado los senos, liposucción así como ácido hialurónico para reafirmar su nariz, aumento de sus labios, “todo lo que ves es operado (…) por qué me critican, véanme ahora y critíquenme” aseguró Mane en la entrevista.

Mane también habló sobre un tratamiento de polímeros que se realizó, sin saber las graves consecuencias que podría traerle. La influencer explicó que hace un tiempo se había inyectado polímeros, sin embargo, poco después decidió retirarlos porque más adelante le iban a traer consecuencia. Aunque todavía tiene algunos residuos de la sustancia en su cuerpo, espera que con el tiempo no pase a mayores. “ Mis polímeros estaban bien, pero me los quite justo por eso (por el riesgo de salud). De repente después de 11 años, 20 años, se te puede empezar a necrosar y es horrible”.

Play

Video Video related to ¿cuántas cirugías se ha hecho manelyk ? ¡aquí te lo revelamos! 2022-05-05T20:00:08-04:00

Esta no es la primera vez que Mane habla sobre sus cirugías plásticas, en una oportunidad a través de un “en vivo” en su cuenta de Instagram relató que entró al quirófano cuando se dio cuenta de que tenía unos “gorditos” en la cadera. Después de la primera cirugía, Mane reveló que no tenía intención de volver al cirujano plástico, pero después de un viaje decidió operarse el pecho, aunque nunca se ha hecho operaciones en el rostro, ha recurrido a algunos procedimientos estéticos, ya que no estaba satisfecha con la forma de su nariz por lo que la ha moldeado con ácido hialurónico.

Manelyk no solo habló de sus operaciones sino también reveló de cómo se siente en este punto de su vida, la influencer está orgullosa de todo lo que ha realizado, “darme la oportunidad a mi, demostrarme que soy capaz de hacer lo que sea, lo que me pongan al frente, ser empresaria, estar haciendo otros realitys show, soy influencer, soy super inspiracional. Las chicas me escriben y me dicen ¡WOW! Manelyk quiero ser como tú”.