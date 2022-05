Manelyk González revela quién es su favorito de La Casa de Los Famosos 2

Manelyk González es la influencer mexicana más polémica de los reality show, ella estuvo presente en la pasada edición de La Casa de Los Famosos donde llegó a ser la segunda finalista de la competencia. Mane llegó a la gran final gracias al respaldo del público, en un encuentro con la prensa mexicana, la influencer comentó quien es su participante favorito para esta nueva temporada de la casa más famosa de la televisión hispana.

Manelyk actualmente está participando en el programa “La estrellas bailan en Hoy”, un segmento que forma parte del matutino de Televisa, ahora vemos a la estrella de los reality show en una faceta que muy pocos conocen que es la de bailarina. Además, Mane cuenta con más de 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ella es una reconocida influencer, cantante y empresaria mexicana que se dio a conocer cuando participó en el reality “Acapulco Shore”, luego la vimos en La Casa de Los Famosos donde hizo un lazo de unión al lado de su compañera Alicia Machado, esto también provocó el enojo de su ex amiga Celia Lora, sin duda una competencia que puso a relucir la verdadera competencia de los integrantes de la casa.

¿Quién es la celebridad favorita de Manelyk?

En un encuentro con la prensa mexicana, Manelyk se mostró muy contenta de estar presente dentro del segmento “Las estrellas bailan en Hoy”. Sin pelo en la lengua Mane reveló que sin duda su favorito para esta nueva temporada de La Casa de Los Famosos es sin duda su amigo y colega Luis “Potro” Caballero, “ obvio “potro” es mi fan, mi top, mi amigo, mi gallo y tiene todo para ganar, y yo ya le dije, sino gane yo (Mane) tienes que ganar tú”, además de asegurar que lo va a apoyar mediante sus redes sociales.

Por su parte, no pudo sentirse emocionada al confesar que el nuevo elenco de esta temporada está que explota, pues veremos muchas personalidades fuerte conviviendo dentro de la casa, “me hubiese gustado estar ahí”, pero sin dudarlo dijo que ella quiere ingresar a la casa como sea, será que nuestra Mane lograra una participación especial en esta nueva temporada, “pero vamos a ver qué podemos hacer con Telemundo, como para que me colee, así sea un día en la casa”.

Otra concursante femenina que Manelyk apoya es a la mexicana Brenda Zambrano, ambas celebridades, tanto Brenda como el Potro, compartieron muchas experiencia con Manelyk en Acapulco Shore, actualmente la influencer mexicana no se habla con Zambrano, “aunque muchos tiempo no nos hablamos, al final somos de la misma familia, y pues como los hermanos se dejan de hablar muchísimo tiempo así nosotras”.

Uno de los temas más comentados es la enemistad entre Celia Lora y Manelyk cuando ambas participaron en La Casa de Los Famosos, la playmate se sintió defraudada cuando Mane comenzó a tener buena relación con la exreina de belleza Alicia Machado, aunque ya ha pasado mucho tiempo desde que ambas estuvieron juntas en el reality de Telemundo todo indica que hasta los momentos no tienen buena relación “ yo no llegue a una fiesta, yo llegue a ganar, obviamente, creo que ella no lo entendió”, “yo ya deje de dar segunda oportunidades”, fueron las declaraciones de Mane con la prensa.

Sin duda, hablar de La Casa de Los Famosos, es recordar la primera edición, ahora nos queda la duda si la gran sorpresa de algún capítulo es la presencia de Manelyk dentro del reality, solo nos queda esperar que nos trae de nuevo esta segunda temporada.