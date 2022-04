Niurka Marcos: lo que tienes que saber

La participación de Niurka Marcos como la primera inquilina dentro de La Casa de Los Famosos ha colocado el nombre de la cubana de nuevo dentro de la palestra pública, aunque Niurka nunca ha estado alejada de los escándalos, ahora ella viene con todo en la competencia que pone a prueba la verdadera convivencia de las celebridades.

Play

LO MEJOR DE NIURKA MARCOS Vídeos anteriores: Parte 3: bit.ly/2l56FvH Parte 2: bit.ly/2k7wA2v Adreninel: bit.ly/2kDVNlf Niurka vs. Laura Zapata: bit.ly/2jkZOOr 2016-09-04T22:43:13Z

Actualmente la cubana tiene 54 años de edad, ella ingresa a la competencia más famosa de la televisión hispana y viene dispuesta a ganar,” su mamaniu, no me suelten porque juntos vamos a ganar”, fueron las primeras declaraciones de la cubana al ser confirmada como participante de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos

1. Niurka sufrió un aborto

La vedette cubana siempre ha estado expuesta a los medios de comunicación, y en una sincera entrevista con People en Español, en el año 2013 reveló que había sufrido un aborto “Estaba bien desnutrida y no enganchó el producto y me tuvieron que hacer una interrupción” … la bolsita de la matriz estaba crece y crece como memoria, pero la semillita [el feto] no estaba creciendo”.Actualmente la “cubana de fuego” tiene tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, los cuales son la luz de sus hijos y se ha dedicado a ser una madre abnegada por su bienestar.

2. Su origen, estudios y primer trabajo

Niurka Marcos es nacida en Cuba, pese a todos los problemas políticos, económicos y sociales de la isla, la familia de Marcos formaba parte de un pequeño sector privilegiado de la población gracias al cargo militar de su padre, Don Carmelo, que era mayor de la marina revolucionaria, pero Sin embargo, para la cubana estos privilegios duraron poco, pues su padre se divorció de su madre cuando Marcos tenía solo 5 años.Estudió arte circense: Motivada por su pasión por el baile, Niurka Marcos decidió estudiar en la Escuela Nacional Circense de Cuba. Su estancia escolar se vio prontamente interrumpida en 1983 cuando fue contratada para aparecer en el espectáculo principal del centro nocturno Le Parisien, del Hotel Nacional de La Habana.

3. Su faceta como cantante

Play

Niurka La Emperadora la emperadora deberia ser la emperatriz pero eso es lo de menos aki un exelente video de niurka un sex simbol latino super sensual q a mas de uno a tenido fantasias con ella espero q les guste deberia ser diosa en vez de emperatriz el video mas comentado de este canal se ve q… 2009-05-25T21:40:47Z

Niurka Marcos llamó la atención nuevamente en el año 2007 con el lanzamiento de su canción “La Emperadora”, lo que hizo que fuera muy criticada debido a que esa palabra simplemente no existía, el femenino de emperado es emperatriz.Sin embargo, Marcos afirmó que esto no fue un error ni un accidente, sino una estrategia para que todos pudieran recordar el título de su producción discográfica.

4. Niurka Marcos y sus matrimonios

Play

Video Video related to niurka marcos: lo que tienes que saber 2022-04-27T15:39:54-04:00

La actriz, cantante y vedette ha sido muy escandalosa a lo largo de su vida por su excéntrica vida privada, se casó con el productor Juan Osorio en una relacion que duro cinco años y la posicionó en el mundo del entretenimiento, luego protagonizó un gran escándalo cuando se hizo pública su infidelidad con el actor y compañero de melodrama Bobby Larios, el cual con el también protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera, y su último esposo fue Yanixán Texido, con estos tres hombres la bella cubana llegó al alta.