Lewis Mendoza piensa que Rafael Nieves no lo nominó ¿Será cierto?

El participante, Lewis Mendoza quedó sorprendido al enterarse de la nominación que recibió por parte de sus compañeros dentro de La Casa de Los Famosos, pues el lidera la lista de nominados a eliminación con Nacho Casano, Luis “Potro” Caballero y Eduardo Rodríguez pero uno de ellos será salvado por el líder de la semana, Salvador Zerboni.

Lewis Mendoza comentó que cree que todos sus votos de nominación viene por parte del cuarto morado, el cual está dividido y liderado por la presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, las celebridades siempre tienen curiosidad al saber porque fueron nominados a eliminación esta es la primera vez que Mendoza entre a esta lista, pero el dominicano no quiere abandonar la competencia y empieza a buscar y pensar quien lo quiere fuera de la competencia.

Lewis Mendoza nominado a eliminación ¿Quién lo nominó?

Lewis Mendoza piensa que Rafael Nieves no lo nominó y decide hablar con esto con Julia Gama a lo que la reina de belleza le responde. “Quiero que sepas que yo no te nomine”, a lo que inmediatamente el dominicano le respondió que el sabe de las personas que no la nominaron y en esta lista entra el actor y boxeador mexicano, Rafael Nieves, pero esto no es así porque uno de los votos para que mendoza saliera de la competencia vino por parte de Nieves.

Esto provocó que los seguidores de la competencia comentaran a través de las redes sociales sobre la estrategia de algunas celebridades para ir eliminando participantes y no ingresar a la línea de fuego y salir de la competencia, pues esto fue lo que hizo Rafael Nieves. Recordemos que Lewis fue nominado también por Salvador Zerboni y Luis “Potro” Caballero.

Ivonne Montero aconseja a Lewis Mendoza para que continue dentro de la competencia

Es la primera vez en la segunda temporada de La Casa de los Famosos que la tabla de nominados es liderada por cuatro hombres y Lewis forma parte de esta lista, pero su compañera, Ivonne Montero decidió aconsejar a Mendoza para que se incluya más y no sea eliminado de la competencia.“No estes a la defensiva” fueron las palabras de Montero a lo que inmediatamente el dominicano le responde. “Yo comparto con la gente que yo quiero compartir”, Montero le explicó que su actitud debe ser no para encajar con el resto de las celebridades sino con el público que está observando cada movimiento dentro de la competencia. La actriz mexicana no perdió la oportunidad para recalcarle que la integración debe ser con todos y de esa manera lograr una óptima convivencia.