La Casa de Los Famosos 2: Laura Bozzo esta arrepentida ¿Será cierto?

Laura Bozzo ha tenido muchos sentimientos encontrados en La Casa de Los Famosos, vemos como en cada edición vamos conociendo las distintas facetas de la presentadora de televisión y cómo trata de controlarse para no perder los estribos y si lo hace la habilidad que tiene para pedir perdón por sus actos. A su vez, Laura Bozzo decidió pedirle disculpas a Niurka Marcos por su actitud contra la vedette cubana.

Laura le declara la guerra a Niurka Marcos

Pero recordemos que Laura comentó sin pelos en la lengua que Niurka es una hipócrita además de resaltar el favoritismo que tiene dentro de la competencia y con algunos participantes tanto fue su molestia que comentó a sus compañeros, “¡Qué asco de ser humano!”. En referencia a Niurka y todo su comportamiento dentro del reality , pues la presentadora de televisión le declaró la guerra a la artista cubana Por si parte expresó el favoritismo que existe con la artista cubana pues para ella no está nada bien sentirse burlada y no tomada en cuenta, su incomodidad viene porque cada vez que realiza un comentario se siente agredida por Marcos tanto fue la discusión que el actor Osvaldo Ríos intervenir y salió atacado por la también conocida “Abogada de los pobres”.

Laura Bozzo se arrepiente de sus palabras

Laura Bozzo se arrepiente de todas sus palabras hacia Niurka Marcos, y decidió perdirle disculpa a la vedette cubana pero esta no perdió la oportunidad para decirle unas fuertes palabras. “Eres como un terreno hostil”, Niurka aprovechó el momento para darle un consejo a Laura y así que se mantuviera al margen porque es una persona frágil.

“Eres inestable por lo que has sufrido (…) no juegues al dominó si no sabes mover las fichas”. Comentó Marcos. Vemos que pese a todos los impulsos y arrepentimientos de Laura dentro de la competencia, ella aún siente gran afinidad y afecto, aunque pensamos que la competencia iba a ser totalmente distinta estamos viendo el lado más humano de estas dos grandes artistas de la televisión.

La presentadora peruana muestra su lado más vulnerable

Laura Bozzo cada vez más muestra su vulnerabilidad dentro de la competencia, a lo largo de su vida hemos visto una Laura fuerte con gran calidad humana, pero también es una mujer que no mide sus palabras y acciones y luego decide pedir perdón por sus actos y esto es lo que ha ocurrido entre la presentadora peruana y Niurka Marcos.

La Casa de Los Famosos cada vez más se pone más intensa y ahora están empezando a florecer los romances, alianzas y estrategias que demuestran quienes son los más fuertes y permiten estar semana tras semanas a salvo de ser nominados a eliminación, en este punto, cualquier comentario puede poner en tela de juicio la estadía de los participantes dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.