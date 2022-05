Laura Bozzo le declara la guerra a Niurka Marcos

Todo marchaba bien entre, Laura Bozzo Y Niurka Marcos, pues su supuesta amistad era una estrategia dentro de La Casa de Los Famosos, muchos han sido los dimes y diretes que han tenido las dos grandes figuras de la televisión a tal punto que ahora su convivencia dentro del reality de Telemundo está comenzando a florecer y Laura decide declararle la guerra a la vedette cubana.

Laura Bozzo amenaza a Niurka Marcos

Laura comentó sin pelos en la lengua que Niurka es una hipócrita además de resaltar el favoritismo que tiene dentro de la competencia y con algunos participantes tanto fue su molestia que comentó a sus compañeros, “¡Qué asco de ser humano!”. En referencia a Niurka y todo su comportamiento dentro del reality , pues la presentadora de televisión le declaró la guerra a la artista cubana.

Además comentó que todo el amor y cariño que le tenia a la conocida “Mujer escándalo” ya se le acabó y sin miedo le reveló a Luis “Potro” Caballero que ella es mil veces más peligrosa y todo esto en relación al supuesto miedo que le tienen algunas celebridades a la artista cubana, pero sin piedad, también comentó que ella se ha enfrentado con Marcos en el rating cuando ambas competían en distintas televisoras y con el mismo formato de programa. Por su parte, Laura es reconocida por ser la reina de los talk show mientras que Niurka estrenaba su programa “Ella es Niurka”. “ La tuvieron que sacar al mes, la destruí y en México no es muy querida”, también aseguró que la manera de ser de Marcos no es del agrado del público.

Bozzo quiere que la nominen junto a Niurka Marcos

“O sea que ella a mi no me va a ganar jamás y yo quiero que estemos las dos nominadas”, esas fueron las fuertes palabras que utilizó Laura Bozzo para pedir estar en la lista de nominación junto a Niurka Marcos y comprobar quién es la salvada por los televidentes, pero no perdió la oportunidad para revelar que Ivonne Montero es una mujer peligrosa y una amenaza para la competencia.

Laura Bozzo reveló que la cubana tiene un único objetivo de ganar la competencia y está empezando a utilizar sus estrategias y también manipulando a ciertas personas dentro de la competencia para lograr su meta, tanto fue su enojo, que Laura advirtió que se preparen para lo que vienen porque ella le va a declarar la guerra a Niurka y a todo aquel que no sea sincero y no juegue de la mejor manera.

La Casa de Los Famosos 2 está comenzado a revelar cuáles son los verdaderos sentimientos de las celebridades, sin duda, veremos a una Laura dispuesta a entregarlo todo para demostrar que indiscutiblemente ella es la reina de la televisión.