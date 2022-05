Laura Bozzo explota contra Osvaldo Ríos ¿Qué sucedió?

Laura Bozzo cada día qué pasa en la competencia comprobamos cómo es su explosiva personalidad, aunque ella se ha mantenido al margen ahora está comenzando su disputa contra Niurka Marcos, pero tanto fue su molestia que explotó contra Osvaldo Ríos. ¿Qué sucedió?

La Casa de Los Famosos realmente es una telenovela de la vida real y ahora todo indica que la “Señorita Laura” está empezando a demostrar cual es su verdadera personalidad, pues siente que Niurka Marcos está en su contra y todos la prefieren a ella, tanto fue su molestia que Bozzo explotó contra Osvaldo Ríos.

Laura Bozzo se molesta por favoritismo hacia Niurka Marcos

“Es obvio el favoritismo qué hay en el caso de Niurka”, de inmediatamente la abogada peruana aseguró que no puede ni hablar ni hacer ningún tipo de comentario, pues es evidente que Marcos es la preferida dentro del reality , así fue su sentir.

La conversación se tornó un poco tensa cuando Laura no pudo contener su molestia contra Niurka Marcos tanto fue así que Bozzo arremetió contra la vedette cubana, pues para ella no está nada bien sentirte burlada y no tomada en cuenta, su incomodidad viene porque cada vez que realiza un comentario se siente agredida por Marcos tanto fue su discusión que el actor Osvaldo Ríos tuvo que intervenir y salió atacado por la también conocida “Abogada de los pobres”.

Laura Bozzo explota y le grita a Osvaldo Ríos

“Vamos a guardar el respeto en la casa” fueron las palabras del actor puertorriqueño pero Bozzo estaba encendida contra Marcos a tal punto que atacó a Osvaldo Ríos, “ hay gente ahí que nos están viendo”, inmediatamente Bozzo no aguanto el comentario y a gritos le reclamo que no pida respeto cuando el no supo guárdale respeto a una mujer, en gritos dice :”¡Qué no se meta conmigo !”, tanto fue el pleito que tuvo que intervenir la actriz Daniella Navarro y Ríos prefirió salir de la conversación.

Sin duda vemos que Bozzo cada día está empezando a expresar sus molestia de convivencia con Niurka Marcos y ahora ella decide atacar al actor Osvaldo Ríos por ser un intermediario en el conflicto. En esta segunda semana de competencia Laura va a ser uso del voto espontáneo y veremos que ritmo tomará la competencia.