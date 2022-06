Eduardo Rodríguez aclara todos los rumores sobre su relación con Ivonne Montero

Eduardo Rodríguez es el cuarto eliminado de La Casa de Los Famosos y su paso por la competencia desató muchos comentarios encontrados cuando la actriz, Ivonne Montero, reveló un secreto de su vida al lado del actor mexicano. A su vez, Rodríguez decidió aclarar todos los rumores suscitados entre ellos.

Para poner en contexto Ivonne Montero confesó dentro de la competencia que ella y Eduardo salieron por un largo tiempo desde que su hija Antonella tenía dos años y llegó hasta enamorarse, pero al no sentir que el actor se estaba involucrando decidió alejarse para buscar una relación estable, que era lo que tanto deseaba. A su vez, Ivonne aseguró que en un momento Rodríguez le hizo entender que iban a estar juntos pero eso no sucedió. Asimismo, Eduardo Rodríguez en todo momento estaba asombrado de la situación que estaba sucediendo pero a su vez, no asumió ningún tipo de responsabilidad de la relación que en algún momento tuvieron.

Eduardo Rodriguez muestra el otro lado de la moneda

Tras su salida y al lado de Héctor Sandarti y Jimena Gállego el actor, Eduardo Rodríguez, aclaró todos los detalles de sus supuesta relación con Ivonne Montero. “Siempre le he deseado lo mejor a ella y creo que es buena persona y que lucha por su hija, tiene métodos que los usa a función de su carrera” comentó el actor sobre todo lo que sucedió pero también aprovechó la oportunidad para asegurar que el tiempo que tiene conociendo a Ivonne han tenido encuentros carnales.

También explicó que ha tenido algunos encuentros con Ivonne Montero, eso no significó una relación, pero fue cuestionado porque no enfrentó en el momento a Montero. “No quise estar en una discusión. Ahorita en la actualidad que tenemos los teléfonos que ella me muestre una u otra foto” fue la defensa del actor sobre la supuesta relación que surgió con Montero y quiere que muestren pruebas de su supuesta relación. “Yo no tuve una relación sentimental con ella (…) si hubiera tenido una relación con Ivonne y fuera cercana a este proyecto yo no me hubiera acercado a nadie por respeto”.

“Porque no manifestó su sentimiento en otro proyecto ella sabe cómo manejarse con los medios”, comentó Eduardo Rodríguez y decidió hablar de su verdad y contar el otro lado de la historia. La Casa de Los Famosos demuestra cuál es la verdadera personalidad de las celebridades y ahora sale a la luz toda la verdad de esta relación y tener todas las versiones de este encuentro que despertó la alarma dentro de la opinión pública.