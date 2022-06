¿Laura Bozzo cuenta con el respaldo del público?

Laura Bozzo es una de las celebridades más fuertes dentro de La Casa de Los Famosos, su experiencia en los medios de comunicación la han posicionado como la número uno dentro de la televisión hispana por su reconocido talk show que sigue estando vigente, pero ¿Cuenta con el respaldo del público?

Laura Bozzo ha demostrado su lado más vulnerable dentro de la competencia así como si volátil personalidades que le ha ganado dos veces consecutivas un pase directo a la lista de nominados a eliminación. A su vez, ha contado con el respaldo del público siendo la primera en regresar a la casa. Asimismo , todo indica que es la favorita y la reina de la competencia porque cualquier movimiento de Laura se vuelve viral en las redes sociales ganándole también el título de la reina de los memes.

Hubo una situación dentro de la casa que se salió de control y fue cuando la presentadora peruana explotó contra Natalia Alcocer, en una fuerte pelea a gritos Bozzo la denominó “hipócrita” y esto hizo que ambas se fueran a los gritos, creando mucha tensión dentro de la competencia. “Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe que ni siquiera que quiere es usted ¡Usted no sabe lo que yo siento!“ comentó Alcocer pero Laura seguía gritando y despotricando e intervino Ivonne Montero a la que también salió salpicada. “A mi no me mires con esa cara”, grito Bozzo pero inmediatamente la presentadora peruana perdió el control y catalogó a las artistas como “prostitutas”.

“Yo no voy a permitir que una ‘prostituta’ que lo único que sabe es tener hijos con hombres casados me venga a faltar el respeto a mi y me refiero a Natalia” fueron las fuertes declaraciones que dio la presentadora peruana cuando ingresó muy enojada al confesionario acompañada del actor, Salvador Zerboni. Bozzo seguía catalogando a sus compañeras como “hipócritas”.

Esta escena que ha quedado grabada y es una muestra del temperamento de Bozzo y del cual hizo que entrara a la lista de nominación, pero fue la primera en regresar a la competencia cuando fue salvada por el 15% de los votos, de esta manera Bozzo es indiscutible la principal figura y estamos seguros que junto a Niurka Marcos van a llegar juntas al final del concurso para ser merecedoras del premio en efectivo y el puesto de ganadora, pero una sola será la elegida.

Dentro de la competencia saben que Laura será salvada por el público, al final, la abogada peruana es una de las figuras más predominantes y los fans conocen muy bien cómo es la personalidad de Bozzo que a través de los medios de comunicación no se ha guardado nada y va de frente y sin rodeos cuando se trata de dar su punto de vista.