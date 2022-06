Laura Bozzo ataca a Natalia Alcocer ¡Fuerte discusión!

La temperatura subió en La Casa de Los Famosos cuando Laura Bozzo se sintió indignada por la salida de Luis “Potro” Caballero, tanto fue su molestia, que protagonizó una pelea a gritos con Natalia Alcocer ¿Qué le dijo la abogada peruana?

Con el 60 % de los votos, el influencer mexicano, Luis “Potro” Caballero, fue el integrante que abandonó la competencia y vimos cómo los participantes recibían en la casa a Nacho Casano y Lewis Mendoza, pero también hubo mucha desilusión al enterarse que “Potro” fue el tercer competidor en abandonar el reality de Telemundo. Por otro lado, Natalia Alcocer se mostró muy afectada por la salida del Luis Caballero, en la casa se estaban viviendo los sentimientos a flor de piel, y Laura Bozzo decidió hacer un comentario tras ver llorar a Natalia y esta no se aguantó y se fueron a los gritos. “Usted déjeme a mi sentir lo que yo quiera”, comentó “La Vikinga” a lo que Bozzo la denominó “Hipócrita”. A su vez, Natalia exigió respeto por parte de la presentadora peruana y esto desató una guerra de palabras.

Laura Bozzo y Natalia Alcocer se van a los gritos

“Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe que ni siquiera que quiere es usted ¡Usted no sabe lo que yo siento!“ comentó Alcocer pero Laura seguía gritando y despotricando e intervino Ivonne Montero a la que también salió salpicada. “A mi no me mires con esa cara”, grito Bozzo pero inmediatamente la presentadora peruana perdió el control y catalogó a las artistas como “prostitutas”.

“Yo no voy a permitir que una ‘prostituta’ que lo único que sabe es tener hijos con hombres casados me venga a faltar el respeto a mi y me refiero a Natalia” fueron las fuertes declaraciones que dio la presentadora peruana cuando ingresó muy enojada al confesionario acompañada del actor, Salvador Zerboni. Bozzo seguía catalogando a sus compañeras como “hipócritas”.

Play

LAURA BOZZO Y NATALIA ALCOCER SE PELEAN POR LA SALIDA DE POTRO EN LA CASA DE LOS FAMOSOS #LCDLF Natalia Alcocer y Laura se hicieron de palabras. La tercera gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ estuvo con los sentimientos a flor de piel. #LCDLF #Laurabozzo #LaCasaDeLosFamosos 2022-05-31T02:25:41Z

Tras esta fuerte discusión Laura corrió del cuarto a Natalia y su molestia seguía con adjetivos calificativos, aunque parecía que estos insultos fueron indiferentes debido a que Alcocer decidió bajar la guardia y mantenerse al margen. Laura Bozzo perdió el control de sus palabras dentro de La Casa De los Famosos y vemos que comenzó la guerra contra Natalia Alcocer e Ivonne Montero, tanto fue su molestia que Bozzo empezó a lanzar literalmente fuego por la boca al referirse de manera despectiva del pasado de Alcocer, esta situación se salió totalmente de control, tanto así que la jefa envió un mensaje de reflexión sobre el caos que se vivió dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.