Laura Bozzo habla sobre romance de Nacho Casano ¡Fuertes declaraciones!

Laura Bozzo decide abrirse dentro de La Casa de Los Famosos y cuando entra en confianza con algún participante comienzan a salir a la luz secretos nunca antes revelados pero en esta oportunidad hace una fuerte revelación de un romance que tuvo, Nacho Casano con un importante ejecutivo de Televisa ¿Que sucedió?

Laura Bozzo en una íntima conversación con Salvador Zerboni comenta sobre una supuesta relación que mantuvo Nacho Casano con un importante ejecutivo, esta conversación se dio cuando estaban comentando sobre el actor argentino el cual es uno de los participantes más comentados dentro de la casa.

Laura Bozzo revela relación de Nacho Casano con un alto ejecutivo

Todos estos son rumores pero según podemos escuchar en el audio, de una buena fuente revelaron la relación que mantuvo Casano con un importante empresario y ejecutivo de la planta televisiva, recordemos que Nacho nació en argentina pero su carrera la desarrolló en méxico donde participó en varios melodramas y obras de teatro y le valió reconocimiento en el mundo del espectáculo y un pasa directo a La Casa de Los Famosos.

Play

Laura Bozzo revela supuesto ROMANCE entre Nacho casano y Ejecutivo | LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 #laurabozzo #ventaneando #espectaculos #chismesdefamosos #lcdlf2 2022-05-31T20:37:42Z

En una conversación que mantiene Laura Bozzo con Salvador Zerboni señala que supuestamente existe una relación entre Casano y un poderoso ejecutivo de Televisa, el cual se desconoce su nombre, pero el actor se había aprovechado de ese romance para obtener varios papeles dentro de los melodramas, aunque esto es un rumor que segun Laura suena fuerte en los pasillos de Televisa. “ Nadie me lo contó, yo había escuchado hace tiempo que él (Casano) tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja, yo me he movido siempre en las altas esferas de ese canal”.

Bozzo y Zerboni aseguran que Casano carece de talento

“Todo el mundo comentaba que a él lo había sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él. Hombre obvio, por eso le habían dado una serie de papeles y cosas porque talento no tiene”. Asegura Laura a Zerboni. Por otro lardo, Salvador Zerboni compartió reparto con el argentino en el melodrama “A que no me dejas” donde fue su debut protagónico pero el mexicano no dio un punto de vista sobre si era o no buen actor porque el papel de Casano era mudo “le hacía de mudo”.

Play

Nacho Casano Arremete contra Sandarti #lcdlf2 #lcdlf 2022-05-23T22:21:15Z

La Casa de Los Famosos pone a prueba a las celebridades y estar 24/7 sin contacto con el mundo exterior y con cámaras y micrófonos vigilando los participantes comienzan a entrar en confianza y a revelar grandes secretos, en esta oportunidad, han sacado a la luz un rumor que crece como una bola de nieve.