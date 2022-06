Laura Bozzo se siente indignada ¿Qué comentó?

Laura Bozzo es una de las celebridades más polémicas dentro de la competencia, hemos visto cómo su temperamento es tan cambiante pero esta semana protagonizó una pelea a gritos con Natalia Alcocer lo que hizo que le ganara un puesto seguro a la lista de nominados. A su vez, Laura se siente indignada por la manera que muchos están jugando dentro de la competencia.

Esta semana Laura Bozzo lideró la lista de los nominados a eliminación con 13 votos en su contra, tanto fue su ataque, que utilizó palabras despectivas contra Natalia Alcocer y ahora la presentadora peruana está en peligro. Asimismo, las celebridades están demostrando que comenzó la verdadera competencia y están armando sus estrategias para salir airosos a cualquier nominación y una que ha sabido mover bien sus fichas es Niurka Marcos.

Laura Bozzo indignada por las estrategias dentro de la competencia

Laura Bozzo aún no entiende cómo son las estrategias del grupo y es la líder del cuarto morado pero pareciera que las cosas van a cambiar por lo debilitado que se encuentra su grupo, y tanto así, que el actor Salvador Zerboni está jugándosela toda para ser uno de los estrategas principales y de esa manera llevarse el premio en efectivo y el puesto de ganador.

https://www.instagram.com/p/CeU_v8XADGTy5RV4YxWmyQfa-RXN7pAXojMfIo0/

Daniella Navarro y Julia Gama son las grandes seguidores de Laura Bozzo y sienten su apoyo pero tras enterarse de la nominación de la peruana tratan de estar más atenta a cualquier movimiento dentro de la casa para mantenerse al margen y no ser nominadas a eliminación. “Que feo están jugando todos acá, ya no me gusta ya” comentó Bozzo a lo que Daniella le aconsejó que fuera indiferente ante cualquier acción porque todo forma parte de un juego además de exhortar a Bozzo que ella tiene muchos años dentro de la industria y el mejor secreto para permanecer se encuentra en el enfoque y en la mente. “Nunca había conocido seres humanos que lleguen tan abajo para poder ganar un premio” comentó indignada la abogada peruana, ahora todos en la casa están empezando armar sus propias estrategias y parece que se empiezan a debilitar los grupos. A su vez, Daniella hizo una advertencia sobre Salvador Zerboni que ya comienza a sobreponer sus límites para tomar las riendas y el liderazgo de la competencia.

Esta semana Niurka Marcos y Toni Costa son los dos lideres de la semana y por ende tendrán en sus manos el poder de salvar a un nominado de eliminación el cual puede ser el actor, Juan Vidal, es una de las estrellas que no forma parte de sus contrincantes por su gran atracción con Niurka Marcos y amistad con Costa. Además, que no es competencia para ambos dentro de la casa.