Laura Bozzo es nominada con 13 votos. ¿Quiénes votaron por ella?

Laura Bozzo perdió lo estribos dentro de la competencia tras la salida de Luis “Potro” Caballero y esto hizo que la presentadora peruana entrara en la lista de nominados para abandonar la casa más famosa de la televisión hispana.

Laura Bozzo explota en la casa y se gana un puesto para ser eliminada

Con un total de 13 votos Laura Bozzo lidera la lista de los nominados de la semana pero todo esto se debe a la actitud que tuvo la presentadora peruana cuando estalló y atacó a Natalia Alcocer e Ivonne Montero, este acto no fue muy bien recibido por sus compañeros que consideraron que este tipo de actitudes hacen que se pierda la armonía dentro de la competencia.

Esta nominación en contra de Laura Bozzo se originó cuando Natalia Alcocer se mostró muy afectada por la salida del Luis Caballero, en la casa se estaban viviendo los sentimientos a flor de piel, y Laura Bozzo decidió hacer un comentario tras ver llorar a Natalia y esta no se aguantó y se fueron a los grito, a su vez, Laura Bozzo perdió el control y catalogó a las artistas como “prostituta”. “Yo no voy a permitir que una ‘prostituta’ que lo único que sabe es tener hijos con hombres casados me venga a faltar el respeto a mi y me refiero a Natalia” fueron las fuertes declaraciones que dio la presentadora peruana cuando ingresó muy enojada al confesionario acompañada del actor, Salvador Zerboni. Bozzo seguía catalogando a sus compañeras como “hipócritas”.

¿Quiénes Votaron por Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una de las artistas más polémicas dentro de la competencia, hemos visto cómo su temperamento ha hecho que su personalidad sea variante dentro de la casa y sus palabras despectivas y sus gritos le ganó el puesto número uno para que forme de la lista de nominación, pero conoce quiénes votaron por la presentadora peruana.

Ivonne Montero: 2 votos para Laura

Natalia Alcocer: 2 votos para Laura

Nacho Casano: 2 votos para Laura

Toni Costa: 2 votos para Laura

Lewis Mendoza: 2 votos para Laura

Juan Vidal: 1 voto para Laura

Niurka Marcos: 1 voto para Laura

Osvaldo Ríos: 1 voto para Laura

Un total de 8 participantes de 14 que se encuentran dentro de la competencia usaron su voz para castigar el acto de violencia implementado por Laura para atacar y ofender a sus compañeras, Natalia Alcocer e Ivonne Montero, esto le valió la nominación y ahora la “Señorita Laura” se encuentra en peligro de abandonar la casa mas famosa de la televisión hispana.