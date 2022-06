Laura Bozzo e Ivonne Montero hicieron un pacto ¿Lo cumpliran?

La Casa de Los Famosos estalló tras la salida de Luis “Potro” Caballero y vimos cómo Laura Bozzo atacó a Natalia Alcocer e Ivonne Montero, tanto fue la molestia de la presentadora peruana que utilizó un despectivo adjetivo calificativo, esta discusión encendió la casa e hizo que Laura ofendiera a estas dos grandes figuras de la televisión.

Laura Bozzo insulta a Natalia Alcocer e Ivonne Montero

Natalia Alcocer se mostró muy afectada por la salida del Luis Caballero, en la casa se estaban viviendo los sentimientos a flor de piel, y Laura Bozzo decidió hacer un comentario tras ver llorar a Natalia y esta no se aguantó y se fueron a los gritos. “Yo no voy a permitir que una ‘prostituta’ que lo único que sabe es tener hijos con hombres casados me venga a faltar el respeto a mi y me refiero a Natalia” fueron las fuertes declaraciones que dio la presentadora peruana cuando ingresó muy enojada al confesionario acompañada del actor, Salvador Zerboni. Bozzo seguía catalogando a sus compañeras como “hipócritas”.

Laura Bozzo perdió el control de sus palabras dentro de La Casa De los Famosos y vemos que comenzó la guerra contra Natalia Alcocer e Ivonne Montero, tanto fue su molestia que Bozzo empezó a lanzar literalmente fuego por la boca cuando Ivonne Montero intervino en la discusión y Laura insultó a la actriz mexicana. “Tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es terrible” haciendo referencia que Montero se la pasaba con una vida amorosa inestable.

Laura e Ivonne hacen un pacto de no agresión

Cuando las cosas se calmaron, Laura aseguró que se encuentra cansada de toda la situación que está sucediendo a lo que Ivonne Montero se mostró decepcionada por los insultos que recibió de la abogada peruana. Por su parte, Bozzo se justificó de todos los rumores que han surgido en torno a la situación amorosa de Montero tras revelar su supuesta relación con Eduardo Rodríguez su atracción hacia Lewis y su interés con Nacho Casano. A su vez, Ivonne aseguró que nadie tiene la verdad absoluta porque sus palabras lástima a la gente.

Laura admitió que su comportamiento y aseguró que fue una grosera ante toda esta situación e inmediatamente decidió abrazar a Montero e hicieron un pacto de no agresión para evitar que se repitan este tipo de acciones dentro de la competencia, pese a sus diferencias, van a tratar cualquier tipo de inconveniente de resolverlo de la mejor manera y conversando.