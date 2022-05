Afirman que Toni Costa sigue enamorado de Adamari López ¿volverán?

Toni Costa ha sido blanco de especulaciones y críticas por los variados comentarios que ha realizado sobre Adamari López, con quien sostuvo una relación de diez años y procreó a su hija Alaia, de 6 años. El bailarín español se ha referido muchas ocasiones a su pasado con la conductora puertorriqueña, durante su encierro en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” (Telemundo), lo que ha generado interrogantes entre el público.

En redes sociales llueven los comentarios donde se cuestiona si Costa realmente sacó de su corazón a su ex. “Una cosa es que Adamari sea la madre de su hija y otra es que en todo tiene que mencionarla, muchas veces sin preguntarle. Ahorita saltó sin nadie preguntarle que él le arreglaba todo a Adamari, yo veo que @adamarilopez ha hecho su vida y no lo vive mencionando, es como si no lo ha superado todavía. ¡Dios mío!”, “Yo a Tony lo estoy viendo que se quiere volver a colar de la fama de Adamari para ganar el reality. A la novia no la menciona, porque con ella no gana lo atan más y le conviene mencionar adamari”, y “Que hablé mejor de la novia, ¿para qué de Adamari? si ya no la quiere”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en las redes sociales de Telemundo.

Pero no solo al público le ha llamado la atención el énfasis que ha puesto el bailarín en su relación con Adamari. La conductora de televisión Myrka Dellanos compartió su teoría afirmando que Costa aún está enamorado de López.

“Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari, honestamente. Porque si yo fuese su novia yo estaría insultadísima que habla más de la ex que de ella”, señaló Dellanos haciendo alusión a cómo se sentiría ella en el lugar de Evelyn Beltrán, actual novia de Toni Costa.

Entre los comentarios que el bailarín ha realizado sobre Adamari López se ha referido a cómo se conocieron, las rutinas de belleza de la puertorriqueña para lucir tan joven y a lo mucho que le afectó su quiebre.

Cabe recordar que la pareja puso fin a su relación en mayo del 2021, tras diez años de unión. De acuerdo a declaraciones que hizo en ese entonces López, fue ella quien tomó la decisión de separarse.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo (…) Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, declaró a Revista People en Español.

Aunque muchos afirman que el español ha de seguir enamorado de su ex, otros lo acusan de aprovecharse de su fama para triunfar al interior de “La Casa de los Famosos”. ¿Amor u oportunismo?