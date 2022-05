Myrka Dellanos se lanza contra Toni Costa ¿Qué pasó?

Toni Costa ha dado qué hablar fuera del famosos reality show “La Casa de los famosos” (Telemundo), debido a algunos detalles que ha revelado sobre su vida personal y su relación con Adamari López, quien fuera su pareja durante diez años y madre de su hija Alaia.

En recientes declaraciones a sus compañeros de encierro, el bailarín, de 38 años, detalló cómo le reveló a su hija Alaia que tiene novia, admitiendo que no cumplió con el acuerdo que tenía con Adamari López, de hacerlo con la orientación de una sicóloga.

“El proceso de adentrarle a mi hija que yo tenía pareja era junto con Adamari irnos a la psicóloga infantil, eso era como habíamos quedado para antes de yo entrar aquí porque sabía que aquí se puede saber y toda la cosa. Pero uno como papá siente el momento exacto de hacer las cosas con tus hijos y fue así, fue por el conejito, dije: Esta es la mía”, aseveró en relación a la forma en que le contó a su hija sobre la existencia de la modelo Evelyn Beltrán en su vida.

“Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Alaia, un conejito de una tienda que se infla con el no sé qué, que tiene un corazón como duro adentro y que viene con su cajita que es su casita y con un diploma que es como el certificado de nacimiento. Evelyn puso que se lo regalaba yo y me dice: ‘Papi, gracias’. Entonces le digo: ‘A mí no me des las gracias, es la amiga de papi la que te lo regala”, relató a sus compañeros de encierro Toni Costa.

Según el bailarín, la interacción de su hija con Evelyn Beltrán fue muy amena. “Se hablaron de lo más normal, se hablaron en inglés también, le preguntó: ¿Has tocado el corazoncito que tiene dentro?, “Sí, me encanta. Gracias, gracias, gracias, respondió Alaia”, relató.

Las declaraciones del español no fueron del agrado de Myrka Dellanos, quien durante el programa “La Mesa Caliente” criticó que Costa no hubiera respetado el acuerdo con Adamari López.

“Aunque él me cae bien como persona, me parece que si él y Adamari ya tenían algún acuerdo de que no le iban a presentar a la novia o a un novio que ella tuviese en un futuro a la niña él tenía que haber sido fiel a su palabra con la mamá de su hija y eso es lo que muestra un amor verdadero”, disparó Dellanos.

La conductora cubanoamericana, de 56 años, consideró que Costa no debió haber actuado por decisión propia. “¿Cómo dice él? De repente, entonces yo la llamé y de repente sucedió esto y de repente. O sea muy mal Toni, muy mal”, recalcó.

Toni Costa y Adamari López, de 50 años, anunciaron su ruptura en mayo del 2021, luego de diez años de relación. Según ha confesado recientemente Costa fue López quien tomó la decisión de romper.