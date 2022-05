Toni Costa le contó a su hija Alaia que tiene novia ¿Cómo lo tomó Adamari López?

Toni Costa poco a poco ha ido entregando información sobre aspectos de su vida privada. El bailarón español, de 38 años, se había destacado por ser discreto y evitar referirse a su ex, Adamari López, de 50 años. Sin embargo, se ha animado a relatar episodios vividos a raiz de su separación de la puertorriqueña y hasta compartió detalles del momento en que le contó a su hija sobre su relación con la modelo Evelyn Beltrán.

De acuerdo al bailarín, con Adamari López habían acordado que para contarle a su hija Alaia, de 7 años, qué él tenía pareja, acudirían a una sicóloga. Sin embargo, antes de entrar a “La Casa de los Famosos”, Costa optó por sincerarse con su hija y decirle que tiene una amiga muy especial a quien quiere y con quien viaja.

“Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Alaia, un conejito de una tienda que se infla con el no sé qué, que tiene un corazón como duro adentro y que viene con su cajita que es su casita y con un diploma que es como el certificado de nacimiento. Evelyn puso que se lo regalaba yo y me dice: ‘Papi, gracias’. Entonces le digo: ‘A mí no me des las gracias, es la amiga de papi la que te lo regala”, relató a sus compañeros de encierro Toni Costa.

El ex de Adamari López detalló que aprovechó la instancia y le propuso a su hija Alaia que llamarán por teléfono a Beltrán para agradecerle su regalo. “Se hablaron de lo más normal, se hablaron en inglés también, le preguntó: ¿Has tocado el corazoncito que tiene dentro?, “Sí, me encanta. Gracias, gracias, gracias”, respondió Alaia”, según Costa.

Costa explicó que su instinto lo hizo pasar por alto el acuerdo que tenía con su ex pareja y contarle a su hija. “El proceso de adentrarle a mi hija que yo tenía pareja era junto con Adamari irnos a la psicóloga infantil, eso era como habíamos quedado para antes de yo entrar aquí porque sabía que aquí se puede saber y toda la cosa. Pero uno como papá siente el momento exacto de hacer las cosas con tus hijos y fue así, fue por el conejito, dije: Esta es la mía”, aseveró.

Respecto a cómo tomó López su decisión, el español señaló que ella esperaba que se hubiera cumplido el acuerdo. “Yo automáticamente cuando ocurrió todo eso esa tarde le envié un audio a Adamari porque estaba viajando y le dije: Mira, ha ocurrido esto, sé que habíamos quedado en otra cosa pero se ha dado así la situación. Lo siento pero se ha dado así. Te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo por si acaso Alaia te comenta algo pues fue así y así”.

“Ella tenía como expectativas de que fuera como lo otro. El hecho de llevar a la niña a una psicóloga infantil, que ya hemos ido otras veces, es como puntualizar demasiado ese acontecimiento y pienso que iba a ser un poco como bastante agresivo entrarle así. Entonces le digo: Se dio así, cuando te ocurra a ti yo voy a estar aquí para apoyarte, yo voy a estar aquí para incluso estar con nuestra hija y explicarle”, aseveró.

Por último, Costa señaló que su novia tiene muchas ganas de conocer a la pequeña Alaia en persona. “Evelyn es un mujerón y ella adora a Alaia, ella se muere por conocerla. Es un proceso. Pero Alaia sabe que papi tiene una amiga muy especial que se quieren mucho, que salen, que viajan”, finalizó.