Foto: Con 56 años Myrka Dellanos luce la misma cintura de su hija Alexa

Los años no pasan por Myrka Dellanos. La conductora de televisión a diario luce su esbelta figura con variados looks mientras conduce el nuevo espacio de conversación de Telemundo “La Mesa Caliente”. Con 56 años la cubanoamericana más bien parece la hermana de su hija Alexa, de 28 años.

A tal punto que madre e hija lucen casi la misma diminuta cintura. Mientras Alexa se dedica a viajar por el mundo y concretar exitosos negocios, dando rienda suelta a su faceta de influencer, la periodista continúa con su carrera televisiva y reflexiona sobre la vida.

“Cuando vemos la imagen de una persona nos imaginamos cómo piensan, qué opinan y quiénes son como ser humano- pero realmente está imagen es solo una ventana que muestra un poquito de quiénes somos. Por eso es importante escuchar con el alma, darle la oportunidad a cada persona a expresarse y siempre ofrecerle al prójimo el beneficio de la duda. Es cierto que una imagen puede valer más que mil palabras- pero las acciones y la convivencia se necesitan para realmente conocer y amar a alguien”, escribió recientemente en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, donde sobrepasa los 2 millones de seguidores.

Por su parte, Alexa no deja de sorprender a sus más de 6.8 millones de seguidores de Instagram, con quienes comparte su lujoso estilo de vida y seductores looks. Por supuesto, su famosa madre es una de las primeras en celebrar públicamente sus cambios de look.

Myrka Dellanos tuvo a su única hija a los 28 años, fruto de su matrimonio con el doctor Alejandro Loynaz, con quien estuvo casada entre 1991 y 1998. El médico, quien mantuvo una cercana relación con su hija y con Dellanos, aún después de su divorcio, falleció producto de cáncer en 2018.

Recordando sus felices momentos con su pequeña hija, Dellanos compartió una lúdica imagen de ambas. “A mí me encantaba hacer esto con mi princesa. ¡Cómo nos divertimos!”, escribió sobre los años de infancia de su primogénita.

En cada foto que aparecen juntas la diferencia de edad pasa desapercibida y el público queda realmente sorprendido de que sean madre e hija. “Hermosas entre las hermosas, difícil de distinguir cual es la hija y cual es la madre!!! Súper hermosas las dos!”, “La madre se ve más joven que la hija” y “Cómo escoger entre ser padrastro o un buen yerno. ¡Qué complicado!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

La alegría de tener a Alexa en su vida es motivo de orgullo y dicha para Dellanos, quien no se cansa de agradecer a la vida. “Mis mayores bendiciones. ¡Que Dios las bendiga y las proteja siempre!”, escribió en una foto que publicó en su Instagram, donde aparece con su hija y su madre.