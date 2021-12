¿Se puso más busto Alexa Dellanos?

Alexa Dellanos, hija de la periodista y conductora de televisión Myrka Dellanos, desató una oleada de rumores luego de subir a su Instagram una provocativa foto navideña.

La influencer, de 28 años, aparece envuelta en un escotado vestido rojo. “Merry Christmas, I love you all”, escribió a sus más de 5.4 millones de seguidores, quienes rápidamente la llenaron de elogios. Sin embargo, hubo quienes lamentaron que continúe aumentando su busto.

“Ya no agregues más a eso mujer, te van a explotar”, señaló una internauta sobre su abultado busto. Mientras que otros solo se encargaron de alabar su belleza y curvilínea silueta. “Feliz Navidad muñeca hermosa”, y “Eres tan bella”, fueron algunos de los comentarios.

La modelo se ha convertido en un verdadero símbolo sexual de las redes sociales, destacando por sus osadas imágenes y lujoso estilo de vida, que la ha llevado a viajar por los destinos más soñados del mundo.

En diversas imágenes la influencer luce sus atributos orgullosa, y sus seguidores estallan en alabadores comentarios.

La evolución que ha tenido su apariencia física ha impactado a muchos, puesto que pasó de ser una joven más bien recatada a tener un cuerpo cada vez más voluptuoso, lo que muchos elogian, pero a otros preocupa.

Una de ellas fue la ex Miss Universo Alicia Machado, quien en 2020 no pudo evitar comentar sobre las cirugías a las que se ha sometido la joven influencer.

“Pobre muchacha, en lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que se ha ido descubriendo. La manera en que la belleza se está desfigurando me da miedo. ¡Qué Dios la bendiga!”, escribió en declaraciones publicadas por People en Español, desatando una controversia que la llevó finalmente a tener que disculparse.

En la ocasión Machado explicó que sus comentarios se basaron solo en su preocupación por la muchacha. “No sabía ni quién era esta persona, vi la imagen y me brincó. Me impactó de repente, porque es evidente que no es natural. No es en contra de ella ni mucho menos. Yo hablo por mi experiencia personal. Yo tuve muy mala experiencia con los implantes de seno”, señaló en declaraciones al programa Despierta América y publicadas pro el diario El Comercio.

“Le ofrezco una disculpa pública a Alexa, si se sintió ofendida, pero bueno, con todo mi amor de madre -también la conocí siendo una niña- Simplemente es un consejo sano, de una señora como yo, que he pasado por el quirófano seis veces producto de unas malas prótesis, mi reina”, señaló en declaraciones publicadas por El Comercio.