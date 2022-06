¿Telemundo manipuló la salida de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos?

Niurka Marcos ha generado un sin fin de comentarios en las redes sociales por su salida de La Casa de Los Famosos siendo así la sexta eliminada de la competencia, pero ahora pareciera que la vedette cubana está en contra de Telemundo por desprestigiar su imagen.

Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo como “La mujer escándalo” pero ahora en esta etapa dentro de La Casa de Los Famosos vimos a una mujer con un liderazgo y una personalidad completamente distinta a lo que estamos acostumbrado a ver. Todo dio un giro de 180 grados cuando la cubana decidió no participar en la prueba semanal y parece que este hecho le costó la salida del programa.

Niurka Marcos en contra de Telemundo por desprestigiar su imagen

En una entrevista en exclusiva con el programa De Primera Mano Niurka Marcos aseguró que su salida del reality no fue por decisión del público sino por los altos ejecutivos de Telemundo. “Yo creo que no me saco el público, creo que la idea fue de los responsables y ejecutivos”. Además de hablar de una supuesta manipulación de su imagen que le costó ataques en las redes sociales.

Aunque también Niurka explicó que su estrategia consistió en mantener unidos al cuarto azul y de esa manera enfocarse en lograr un bienestar común, pero en medio de la entrevista fue su hija Romina la protagonista de la conversación al acercarse y muy cariñosa con su madre comenzó atacar a Telemundo. “ yo solo quiero decir a Telemundo de porque no suben los videos a las galas en donde Daniella dice que su hermano trabaja en la planta televisiva”, están son algunas de las palabras de las fuertes declaraciones que dio en contra de la famosa planta televisiva.

Niurka Marcos no asistirá a ninguna gala de La Casa de Los Famosos

Niurka Marcos también resaltó la importancia de los medios de comunicación y cómo puede ser manipulado un mensaje. “Es muy importante que ustedes con el micrófono en la mano pueden hacer crecer a alguien o lo pueden destruir”, pero para sorpresas de muchos la cubana de fuego aseguró que no asistirá a ninguna gala de La Casa de Los Famosos.

El paso de Niurka Marcos por la competencia despertó la opinión pública y todo parece indicar que la salida de la vedette cubana del reality no fue apreciado de la mejor manera tanto así que tomó la decisión de mantenerse al margen y no aparecer en ninguna gala del programa con el argumento de que la planta televisiva intentó desprestigiar su imagen.A su vez, Marcos confesó que en el contrato no esta obligada a tener alguna participación.