Luis “Potro” Caballero es gran imitador de Laura Bozzo

Luis “Potro” Caballero en sus tres semanas de competencia demostró que era uno de los participantes más divertidos dentro de La Casa de Los Famosos su simpatía hizo que se ganara el cariño del cuarto morado y también descubrimos su gran faceta para imitar a la presentadora peruana, Laura Bozzo.

La Casa de los Famosos 2: El Potro imita a Laura Bozzo | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. El Potro es el alma de la Fiesta de carnaval e imita a Laura una vez más en La Casa de los Famosos 2 mientras ella se va a dormir y se pierde el baile sexy de los hombres. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra… 2022-05-25T00:59:51Z

Luis “Potro” Caballero sale de la competencia luego de que no obtuviera el respaldo del público, como ha repetido en varias ocasiones se siente bien viendo la competencia desde otra perspectiva y de esa manera descubrir la verdadera personalidad de los que siguen adentro dando la batalla por llegar a la gran final.

“El Potro” enojado con el público de la competencia

Aunque “El Potro” es un participante que desde siempre mostró gran simpatía dentro de la competencia fue el tercer eliminado de la casa, pues pareciera que la buena estrategia de Niurka Marcos es debilitar y destruir completamente el cuarto morado. “ Los comentarios están aquí (…) a mi no me saco nadie, me saco el pinche destino porque yo no tenia que estar sufriendo ni viviendo la basura que hay dentro de La Casa de Los Famosos” comentó sin tabú el también cantante, además, reveló que es afortunado por estar viviendo la emoción de la competencia pero desde el foro y no comparte las hipocresías y rivalidades de los participantes.

Luis “Potro” Caballero un gran imitador de Laura Bozzo

Luis “Potro” Caballero ha demostrado que uno de sus fuertes es la imitación y así lo sentir dentro de la competencia, vimos cómo en una fiesta temática se colocó una peluca y comenzó hablar y hacer los mismo gesto de la presentadora peruana tanto así que reclamaba y pedía su soda al mejor estilo de Laura Bozzo, esto también hizo que la abogada le tomara mucho cariño al influencer mexicano.

Luis 'Potro' Caballero se transforma en Laura Bozzo: ¡Me muero! | La Mesa Caliente Luis 'Potro' Caballero está encantado con Laura Bozzo y sabe perfecto cómo imitarla. La Mesa Caliente no paró de reír con la parodia del modelo. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #LauraBozzo Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka Dellanos,… 2022-06-16T20:41:37Z

Luis “Potro” Caballero es un excelente cantante y también un gran imitador y así lo demostró en La Mesa Caliente haciendo su entrada triunfal como la famosa presentadora peruana, Laura Bozzo, con una peluca color amarillo y el acento característico se transformó rápidamente en “La señorita Laura” y su frase ¡Que pase el desgraciando! y ¡ Me muero! Cobro vida de la mano del “Potro”.

Luis ‘Potro’ Caballero hizo una divertida imitación de Laura Bozzo | En Casa Con Telemundo Luis ‘Potro’ Caballero hizo una imitación muy divertida de Laura Bozzo, pues copió el tono de su voz cuando participó en el reto de la semana. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/EnCasaConTelemundo En Casa Con Telemundo Ana Jurka y Carlos Adyan te traen una oferta ligera, de formato accesible, familiar y cálido que incluye moda,… 2022-05-19T20:26:14Z

También el mexicano no dudó en atacar a la presentadora Giselle Blondet cuando esta pregunto de manara sarcástica de que sabía quien se había comido la mantequilla de mani, a lo que el “Potro” respondió al mejor estilo de Laura Bozzo. “ Aparte de que te burlas de que soy vieja dices que soy gorda”, este comentario sacó varias carcajadas en el estudio de Telemundo.

Luis “Potro” Caballero sigue siendo uno de los participantes más simpáticos de esta edición de La Casa de Los Famosos y vemos cómo muestra su simpatía y también sus comentarios cuando se trata de dar su punto de vista aunque también pareciera que el influencer mexicano está un poco dolido por su brusca salida de la competencia.