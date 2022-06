Luis “Potro” Caballero molesto con el público ¿Qué sucedió?

Luis “Potro” Caballero se siente indignado al leer todos los comentarios que recibe por parte de los televidentes, el influencer mexicano decidió hablar sin pelos en la lengua y despotricó en contra de los fanáticos de La Casa de Los Famosos.

La eliminación de Luis “Potro” Caballero encendió la competencia por todas las opiniones encontradas, sin duda era uno de los más queridos y su estadía dentro de la casa originó muy buena conexión entre los participantes. Esta convivencia esta que arde y ahora comienza una sexta semana de convivencia.

Luis “Potro” Caballero agradece su salida de La Casa de Los Famosos

Aunque “El Potro” es un participante que desde siempre mostró gran simpatía dentro de la competencia fue el tercer eliminado de la casa, pues pareciera que la buena estrategia de Niurka Marcos es debilitar y destruir completamente el cuarto morado. A su vez, Julia Gama se convirtió en la quinta eliminada de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” tras obtener un total del 42% de votos en su contra.“Lo que estoy viendo es al público sacando a gente que tiene buenas intenciones y la maldad prevaleciendo y ganando en todo momento. Están valorando maldad, veneno, a gente sin principios ni valores, a gente vulgar. Lo que vemos diariamente en la casa es una mala conducta de Niurka y de su grupo, yo sinceramente no puedo creer que el público este valorando eso”, fueron las primeras declaraciones de Gama después de salir de la competencia.

“El Potro” enojado con el público de la competencia

Tras esta elección Luis “Potro” Caballero dedicó hablar de los comentarios que recibe a través la redes sociales pues vemos cómo el influencer mexicano no se queda callado y decide ponerle un parado a todos los fanáticos de La Casa de Los Famosos. “ Los comentarios están aquí (…) a mi no me saco nadie, me saco el pinche destino porque yo no tenia que estar sufriendo ni viviendo la basura que hay dentro de La Casa de Los Famosos” comentó sin tabú el también cantante, además, reveló que es afortunado por estar viviendo la emoción de la competencia pero desde el foro y no comparte las hipocresías y rivalidades de los participantes.

“Gracias a Dios yo no estoy ahí porque lo que de verdad me conocen saben que yo no tengo pelos en la lengua” esto en relación a su convivencia dentro de la casa. Además, hizo un llamado de atención a los fieles seguidores del programa. “ Están votando y sacando a las personas que son buenas dentro de la casa, que tienen criterio, que tienen decisión, que aportan, que confrontan” fue el apoyo dado por el “Potro” para los integrantes del cuarto morado que cada vez más están debilitados. Por su parte, no perdió la oportunidad para decir que el grupo liderado por Niurka Marcos son como unos borregos que no aportan nada positivo.