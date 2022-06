Julia Gama no se queda callada y explota ¿Qué dijo?

La competencia está comenzando a pasar estragos y los roces entre los participantes ahora Julia Gama explotó contra Lewis Mendoza y decidió dejar los puntos claros de su participación dentro de la casa, tanto fue su molestia, que aseguró que Mendoza es una marioneta de Niurka Marcos.

Julia Gama defiende su convivencia dentro de La Casa de Los Famosos

Las cosas están empezando a tornarse de color de hormiga brava dentro de la casa y esto porque ahora existe cierto rechazo por parte Niurka Marcos contra Julia Gama y esto repercuta en algunas celebridades como lo es Lewis Mendoza. Recordemos que Julia Gama estaba de consejera con Juan Vidal lo que provocó cierta distancia con Niurka Marcos pero parece que esto no fue del agrado de la cubana y ha repercutido en el líder que también es el supervisor dentro de la casa

Julia Gama no se queda callada y explota contra Lewis Mendoza

Ahora el conflicto es por la limpieza y Julia Gama decidió cantárselas a Lewis Mendoza para que no quede duda de que ella colabora y hace su mejor aporte dentro de la competencia. “ Pasamos limpiando, limpiamos el piso con escoba, limpiamos toda la loza (…) después que limpiamos se comenzó a cocinar y ahí mi amor no es problema mío” fueron las palabras de Gama en cuanto al orden y los reclamos por parte de Lewis Mendoza.

“Aquí no tenemos empleados, aquí somos una colaboración y cada uno tiene su manera de hacer las cosas” la reina de belleza también dejó bien claro que la idea es que todos formen parte de la convivencia además de sintió muy indignada por todo el conflicto que se generó sin necesidad. Por su parte, lamento mucho que la persona que propició la disputa no fue directa con la brasileña, pues esa persona es Niurka Marcos. “Yo ya te hablé de esta persona y sigue utilizándote como si fueras una marioneta, yo no estoy aquí para cumplir órdenes de nadie, muchos menos de esa señora”.

Ahora pareciera que la convivencia entre Julia Gama y Niurka Marcos se encuentra fracturada y la reina de belleza siente que la vedette cubana está obsesionada con ella, tanto así, que está provocando que muchos de sus secuaces estén en su contra cómo fue el caso de Lewis Mendoza, por su parte, hizo que Gama se encuentre en peligro de eliminación por la gran influencia que tiene con otros participantes. La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se están tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y de esa manera se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana.