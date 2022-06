La Casa de Los Famosos 2:¿Por qué quieren sacar a Ivonne Montero?

La Casa de Los Famosos cada día se encuentra dividida y tras la repentina salida de Niurka Marcos dentro de la competencia la situación dio un giro distinto en torno a la convivencia y en esta séptima semana Ivonne Montero lidera la lista de nominaciones con ocho votos en su contra.

Ivonne Montero es una de las participantes que se encuentra nominada a eliminación por revelarse en contra de Niurka Marcos y confesar que votó para que la vedette cubana saliera de la competencia, este hecho le ganó un pase directo a la lista de nominados de esta semana por no ser directa.

Ivonne Montero cuenta con ocho votos en su contra para abandonar la competencia

Ivonne Montero es una de las participantes que está comenzando a despertar luego de pertenecer al grupo de Niurka Marcos y el cuarto azul, pero parece que las cosas están comenzando a tomar otro rumbo desde la eliminación de la vedette cubana. La situación de la casa ha estado tensa y se está conociendo la verdadera estrategia de Ivonne para mantenerse a “salvo”. Resulta que la mayoría de sus compañeros en el confesionario decidieron darle la mayor cantidad de puntos a la mexicana por su postura neutra y no aclarar la situación con Niurka Marcos.

Todo parece indicar que la revelación de Ivonne Montero contra Niurka Marcos hizo que la cubana se encuentre fuera de la competencia y ahora la situación dentro de la casa esta cada día más tensa. Asimismo, Laura Bozzo no permitió que Ivonne tome el liderazgo y ambas protagonizaron una discusión

Laura Bozzo arremete en contra de Ivonne Montero

Resulta que la presentadora peruana le molesta que Ivonne Montero celebra la salida de Niurka, cuando esta se hacia pasar de amiga. Laura asegura que ahora Yvonne quiere llenar el espacio de Niurka.”No creas de porque Niurka se fue ahora esta casa va a ser tuya, querida”, dijo Laura a Ivonne. “A la gente no les gusta las moscas muertas”. Luego Laura mira a la cámara y se dirige al público y dice lo siguiente:”Osea que cree que ya porque nunca se fue, la señora…no se entiende….[Ivonne] es basura, eres escoria…Yo me he peleado con Niurka más de una vez cara a cara, pero no estado lamiéndole el cu** un mes y medio para luego celebrar que se fue”.

Las intenciones de Ivonne Montero era crear una tercera fuerza dentro de la casa luego de ir en contra de la filosofía del cuarto azul el cual estaba liderado por la cubana, Niurka Marcos, pero las cosas cambiaron de dirección y ahora la mexicana busca ser la pieza del rompecabezas para encajar perfectamente con el resto de los participantes y de esa manera mantenerse al margen. Sin embargo, todo parece indicar que esta forma de comportarse no es del agrado del resto de los participantes y decidieron nominarla.

Ivonne Montero se encuentra nominada junto a Salvador Zerboni, Osvaldo Ríos y Rafael Nieves, un solo participante sera salvado por el líder de la semana y conoceremos quién no contará con el respaldo del público y quedará fuera de la competencia más famosa de la televisión hispana.