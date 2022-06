¿Ivonne Montero desea crear un nuevo bando?

Ivonne Montero es una participante fuerte dentro de la competencia y sus deseos de llegar a la gran final y recibir el dinero en efectivo ha hecho que la actriz mexicana arme su estrategia meticulosamente para no ser nominada por sus compañeros ¿Quiere formar un nuevo bando?

Ivonne Montero pertenece al cuarto azul que está liderado por Niurka Marcos y donde también comparte ideales Natalia Alcocer, Juan Vidal, Nacho Castaño y Lewis Mendoza y el cual ha cobrado poder debido a que han logrado eliminar a la mayoría de los participantes del cuarto morado, pero parece que Montero no está de acuerdo con la actitud de dictadora que ha tomado Niurka Marcos y ha decidido alejarse de la vedette cubana.

Ivonne Montero desea crear otro bando y atacar a Niurka Marcos

Parece que cuando las cosas no salen como Niurka Marcos lo desea comienza atacar a los integrantes de su equipo y fue lo que sucedió con Montero. La actriz mexicana no toleró que la cubana le reprochara cualquier movimiento además de que no entiende de punto de vista, por esta razón decidió nominarla y ahora Marcos se encuentra en peligro de eliminación, sumando la actitud retadora de Marcos a no realizar la prueba de la semana por la simple razón de que no quería compartir con el resto de los participantes.

Ivonne Montero comienza a crear su estrategia

Ivonne Montero habla sin filtro frente a las cámaras de la casa, además de encontrarse en una posición media como la ha hecho Toni Costa y Osvaldo Ríos. “Alguien del otro cuarto se puede unir a esta fuerza”, haciendo referencia al cuarto mirado y el nuevo bando que puede surgir en la competencia que sin duda la mexicana formará parte de ese grupo. “Tres olas que se van a estar encontrando a partir de ahora” comentó Montero.

“Yo voy a empezar hacer mi juego” Además de expresar su molestia por el rechazo de Niurka Marcos al reto de la semana debido a que es una prueba con un resultado en común y perjudicó a todos dentro de la competencia. Por su parte, Montero aseguró que con la alianza de Toni Costa y Osvaldo Ríos va armar un nuevo grupo y ahora serán tres los bandos encontrados que darán la batalla para permanecer a salvo dentro de la competencia.

Las redes sociales apoyaron estas declaraciones de Montero. “ Te llegó la hora Niurka”, “fuera Niurka, Ivonne vas por buen camino”, “ la más cuerda de todos” son algunos de los comentarios recibidos por parte de los fanáticos que apoyan la decisión de un nuevo grupo dentro de la competencia y que será un punto neutro para los demás participantes. Conoceremos si el cuarto morado que esta debilitado decide unirse a montero y de esta manera crear una gran alianza que cambie por completo las reglas del juego y sirva de muro contra Niurka Marcos y el cuarto azul.