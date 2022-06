Laura Bozzo se pelea con Ivonne Montero -VIDEO

Más de uno esperaba ver un poco de tranquilidad en La Casa de los Famosos tras la salida de Niurka Marcos, pero no fue así. Laura Bozzo exploto contra Yvonne mientras ella hablaba con Rafael. Resulta que la presentadora peruana le molesta que Ivonne Montero celebra la salida de Niurka, cuando esta se hacia pasar de amiga. Laura asegura que ahora Yvonne quiere llenar el espacio de Niurka.”No creas de porque Niurka se fue ahora esta casa va a ser tuya, querida”, dijo Laura a Ivonne. “A la gente no les gusta las moscas muertas”. Luego Laura mira a la cámara y se dirige al público y dice lo siguiente:”Osea que cree que ya porque nunca se fue, la señora…no se entiende….[Ivonne] es basura, eres escoria…Yo me he peleado con Niurka más de una vez cara a cara, pero no estado lamiéndole el cu** un mes y medio para luego celebrar que se fue”.

Luego otra discusión mientras Ivonne cocinaba. Ivonne anuncia que ella voto por Niurka para que sea nominada y se alegra que se haya ido. “Tu has tu juego y no te metas conmigo, yo no me meto contigo”, le advierte Ivonne a Laura. “Eres una ridícula”. A lo que Laura le contesta: “Ridícula tu mamá”. Yvonne se enfurece y le advierte: “Con mi mamá no te metes”. “No te metas conmigo y anda con tus ojos falsos”, le contesta Laura.

Dicho altercado se dio en la cocina de La Casa de los Famosos 2, en donde Laura le advirtió a Ivonne que protegería y defendería a Daniella Navarro, lo que desató otro intercambio de palabras.

Y es que Yvonne no se quedó callada, al recordarle a la presentadora peruana cómo ‘le arruinó’ su festejo a Navarro, tras salvarse de la eliminación. Abajo puedes ver la gran pelea que protagonizó Laura e Ivonne.

Señoresssss Ivonne NO SE DEJA! LA GANADORAAAAAAA DE ESTA VAINA VALE #LCDLF2 pic.twitter.com/Mavi1DtQQo — Aen🔮🖤 (@AensiLCDLF) June 22, 2022

Esta no era la primera vez que Laura e Ivonne pelean en La Casa de los Famosos. Al principio del mes de junio tuvieron un encuentro mientras Laura discutia con Natalia Alcocer.

Ivonne estaba tratando de llevar paz a la casa, pero no contaba con que Laura Bozzo, estaba desatada y le gritó muy fuerte, callándola y pidiendo que no se metiera ya que el pleito no era con Montero e incluso la llamó “brincacamas”.

Luego de ese episodio, Ivonne Montero quedó muy sentida con Laura y comenzó a ignorarla, sin embargo, en un momento de cordura, Bozzo se acercó con ella para justificar su actitud y ofrecer una disculpa, ante los ojos y oídos de Salvador Zerboni.

La peruana no se desdijo, pero acabó por aceptar que fue una actitud que se le salió de las manos y, por ende, hizo las paces con Montero, quien se portó amable con ella y finalmente firmaron la pipa de la paz.

“Escúchame, vamos a hacer un pacto de no agresión”, dijo la conductora peruana. Pero no fue así, ya que esta semana se protagonizaron tremenda pelea.