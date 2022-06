Polémica por el beso que le dio Osvaldo Ríos a Salvador Zerboni

Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos protagonizaron un momento épico en la gala de eliminación donde Niurka Marcos fue la sexta participante que salió de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Salvador Zerboni estalla en furia por el beso en la boca que le dio Osvaldo Ríos | La Mesa Caliente Osvaldo Ríos no tuvo reparos en plantarle un beso en la boca a Salvador Zerboni, y mientras algunos dicen que significaría lo peor, el actor le lanza fuerte advertencia.

Osvaldo Ríos se encuentra en medio de la polémica luego de que se dispuso a darle un beso a Salvador Zerboni denominado como “El beso de la muerte”, en ese momento la casa estaba dividida y con mucha tensión por lo que iba a suceder, pero lo más sorprende es el simbolismo de este gesto que es utilizado en la mafia Italiana para indicar que la persona está lista para morir.

Durante la transmisión del 20 de junio vimos cómo Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Lewis Mendoza y Daniella Navarro se despedían de sus compañeros para ingresar al Zoom, en ese momento, Osvaldo Ríos se acerca a Zerboni y le dijo al actor que si regresaba, “ jugara limpio y de frente”.

Osvaldo Ríos le da “el beso de la muerte” a Salvador Zerboni

“Solamente quiero que sepas que en todo momento supe que fuiste tú quien organizó mi nominación y como me hubiera gustado que fueras tú el que se parara en esa puerta a darme los tres puntos y no influenciar a Laura para que me los diera ella. Si regresas, si es que regresas, juega de frente y no juegues estrategias conmigo, porque yo sé jugar estrategias, te deseo la mejor de las suertes”, le expresó Osvaldo Ríos a Salvador Zerboni después de besarlo en la boca el cual es conocido como “el beso de la muerte” o “el beso de Judas”, es la señal que da el capo de la mafia italiana y significa que un miembro de la familia del crimen ha sido marcado para morir, por lo general, como resultado de alguna traición recibida.

Todo esta disputa entre ambos se originó por el presupuesto semanal y la organización de la comida entre todos los participantes de la casa, luego de la petición que hizo Laura donde donde se dividió la comida y esto generó un gran revuelto entre bandos dentro de la competencia.

Salvador Zerboni continúa dando guerra en La Casa de Los Famosos 2

Salvador Zerboni se encuentra haciendo su estrategia para seguir sobreviviendo dentro de La Casa de Los Famosos Además se encuentra muy agradecido con sus fanáticos por la oportunidad que le están ofreciendo. “Gracias por haberme dado esta oportunidad de quedarme, estoy muy agradecido. Aquí estoy por ustedes y para ustedes hasta que ustedes quieran”, dijo el actor mexicano tras ser salvado.

ZERBONI SE SALVA DE LA EXPULSION! LA CASA DE LOS FAMOSOS 2 TELEMUNDO – EN VIVO

“Perdón Niurka sino te vuelvo a ver, lo siento mucho” fueron las palabras que dijo el actor cuando se disponía a regresar a la casa convencido de la eliminación de la cubana, en ese momento, la tensión se encontraba en el aire y todo pareciera indicar que la participante más fuerte comenzaba a perder fuerzas, con una postura neutra y sin generar ningún tipo de comentario Niurka llegó a ser la sexta eliminada de La Casa de Los Famosos 2.