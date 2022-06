Alicia Machado se las canta a Niurka Marcos:”no me amenaces con tus santos”

Alicia Machado sabe muy bien sobre La Casa de Los Famosos pues ella fue la ganadora absoluta de la primera edición del reality de Telemundo. Llevándose el premio en efectivo y el respaldo del público, ahora se encuentra como panelista e invitada especial para la edición especial de la competencia donde analiza el desenvolvimiento semanal de los participantes.

Alicia Machado apoya a Laura Bozzo y toda su estrategia pero decide cantárselas sin anestesia a Niurka Marcos por su prepotencia y por escudarse con su religión esto como una manera de intimidar. Recordemos que Niurka no ha ocultado el altar que tiene en la casa y siempre invoca a sus santos cuando se trata de generar protección.

Alicia Machado envía un fuerte mensaje a Niurka Marcos

La exreina de belleza, Alicia Machado,fue contundente con Niurka Marcos además de aconsejarle que no se meta en problemas ajenos : “Yo creo que Niurka tiene que bajarle dos rayitas a su posición. A ella qué le importa si Laura le pide el favor al señor Osvaldo que le caliente su café… Cuál es el problema. Yo no veo a la señora Laura buscando ocasiones para estar en conflicto con Niurka. A parte que hay algo que en lo personal a mí me molesta muchísimo y, como estoy en vivo, lo voy a decir. No hay una cosa más terrible que me amenaces con tu religión. Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada y muy importante. Pero debemos respetar la religión de casa quien. No me amenaces con tus santos y eso me parece que está fuera de lugar…”, dijo al acudir como invitada y panelista especial en la gala especial de La Casa de Los Famosos.

Alicia Machado no perdió la oportunidad para aconsejar a la vedette cubana y dar su análisis sobre las múltiples veces que Marcos se escuda en su religión para intimidar y amenazar. “ Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada (…) no me amaneces con tus santos y eso me parece que está fuera de lugar”. Comentó contundentemente la venezolana.

Niurka Marcos y su religión dentro de La Casa de Los Famosos

Niurka Marcos comentó en una oportunidad sobre la Santería a sus compañeras , Mayeli Alonso y Natalia Alcocer cuando estaban reunidas en la casa. “Yo también me rapé dos veces para una obra de teatro y cuando me hice santo, es mi religión, Yoruba de Nigeria” comentó la cubana sobre su creencia cuando se rapó la cabeza y le inyectaron en la misma una esencia de su santo. A su vez, Marcos tiene un altar montado para venerar a sus santos y en la casa buscó un espacio para seguir llevando a cabo su devoción. Por su parte, la vedette ha manifestado en varias ocasiones su fervor por la religión Yuruba, que es muy típica y tradicional en su isla natal Cuba. Lo que indica que la artista es muy apegada a sus raíces y sobre todo a la fe que le tiene a sus creencias espirituales.

Video Video related to alicia machado se las canta a niurka marcos:”no me amenaces con tus santos” 2022-06-15T10:46:09-04:00

Niurka Marcos siempre busca protección de los momentos incómodos dentro de la casa evocando a sus santos y escudándose en su religión para crear cierta protección a su integridad pero esta situación parece que no es del agrado para algunos participante porque siente que es una manera de que ellos se mantengan al margen de cualquier situación.