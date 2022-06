Laura Bozzo llora por culpa de Nacho Casano ¿Qué sucedió?

Laura Bozzo no pudo contener las lagrimas debido a los constante comentarios que recibe por parte de sus compañeros sobre su edad, en esta oportunidad, fue el actor Nacho Casano que hizo una petición y no fue del agrado de la presentadora peruana, tanto así que decidió romper en llanto ante lo sucedido.

Laura Bozzo se ha mostrado como una mujer íntegra, con personalidad, auntentica y también con mucho carácter. Ahora tras la prueba semanal, el argentino Nacho Casano, aseguró que lo mejor era que la presentadora peruana no participara en el reto de la semana para no poner en riesgo la salud de la misma, pero este comentario fue tan desagradable que Bozzo no aguanto las lágrimas y rompió el llanto.

Laura Bozzo no tolera los comentarios sobre su edad

“Agradezco sus indirectas de mi edad, pero yo no tengo ningún problema físico y de ningún tipo”. Comentó Laura de 69 años. Laura intervino y le preguntó a la jefa de manera sarcástica si el reto era peligroso e inmediatamente se levantó de la mesa y se fue muy consternada a su habitación. “¡Estoy harta!” e inmediatamente rompió en llanto, ella es una mujer calificada que está en óptimas condiciones para hacer cualquier tipo de actividad. “Estoy cansada de que me llamen vieja” fueron algunas de las palabras que expresó Laura Bozzo en lágrimas pero en este momento estuvo muy bien acompañada por Daniella Navarro, Julia Gama , Rafael Nieves y Salvador Zerboni los cuales son el apoyo incondicional dentro de la competencia.

Laura Bozzo es una de las celebridades con más trayectoria dentro de la casa, por lo tanto, hemos visto cómo todos dentro de la competencia le tienen respeto, pero ahora parece que las cosas están empezando a tornarse de otro color y creemos que también Bozzo se encuentra saturada y la convivencia esta empezando a pasar factura, Laura ve este acto como una manera de desestabilizarla aunque creemos que solamente Nacho quiero ser amable y se ofreció hacer la prueba por ella, pero estos constantes ataques por su edad hacia Laura hizo que esta no aguantara tanta presión y se mostró muy vulnerable.

Hemos descubierto las múltiples facetas de Laura Bozzo dentro de la competencia y ahora vemos su lado más humano. La “Señorita Laura” nunca ha permitido que su edad sea un impedimento para estar dentro de la competencia aunque y su ingreso a Telemundo es una forma de agradecer a sus fanáticos por tanto apoyo. “Que poca madre… se les olvidan que también van a llegar a esa edad”, “Que falsos con Laura ojalá gane ella”, “llora porque está aburrida desde el día uno le han hecho bullying por su edad” son algunos comentarios que apoyan a Bozzo y también nos determina que la presentadora peruana es la reina del show y tendrá un pase segura a la noche final de la competencia.