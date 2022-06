Nacho Casano no apoya actitud de Daniella Navarro ¿Agresiva?

Nacho Casano decidió comentar la actitud que tuvo Daniella Navarro cuando trató de desenmascarar a Salvador Zerboni delante de sus compañeros, la venezolana se alteró y dio algunos golpes en la mesa que el argentino siento que forma parte de una actitud agresiva.

Nacho Casano pasó de ser uno de los participantes más rechazados dentro de la casa a tomar posición con su peculiar personalidad ha hecho que encaje aún más con el grupo de Laura Bozzo. El actor argentino ha estado nominado 3 veces a eliminación y ha mostrado que su actitud se ha sobrepuesto ante cualquier situación, sigue siendo uno de los favoritos del público porque ha hecho estable su permanencia dentro del reality, pero ahora decidió condenar a Daniella Navarro por golpear la mesa y alterarse ¿Entrará a la lista de nominadas de la semana?

Daniella Navarro se altera en la competencia

Daniella Navarro decidió enfrentar a Salvador Zerboni y todo esto por la actitud que ha tomado el actor de estar en un punto medio y a la defensiva de cualquier situación para utilizar su estrategia y evitar estar en zona de eliminación pero parece que Navarro se ha dado cuenta de esta situación y las cosas se salieron un poco de control, la venezolana utilizó un tono de vos elevado además de encontrarse alterada y dar algunos golpes a la mesa donde se encontraba en presencia de algunos de sus compañeros entre ellos, Nacho Casano.

Salvador Zerboni y Daniella Navarro se dan hasta con la cubeta | La Mesa Caliente Salvador Zerboni y Daniella Navarro se dieron con todo, al grado que la actriz afiló la lengua al máximo y le dijo "manipulador" y "mentiroso".

Navarro tambien aprovechó la oportunidad para admitir que ella a murmurado sobre sus compañeros pero también dejó claro que no es hipócrita y aseguró que ella ha hablado de Natalia Alcocer y Nacho Casano. “ Yo en esta casa hipócrita no he sido” haciendo referencia al trato con sus compañeros, este comentario sirvió para desenmascarar a Salvador Zerboni y calificarlo como mentiroso, pero también Daniella utilizo un lenguaje muy fuerte y esto hizo que Nacho sienta que la venezolana fue agresiva a la hora de comunicarse.

Nacho Casano no apoya actitud de Daniella Navarro

“Para mi Laura la violencia no tiene género”, comentó el actor argentino a Laura Bozzo, el cual dijo que es inaceptable este tipo de actos dentro de la competencia, además de comentar que cuatro veces Navarro golpeó la mesa, “ no es el tono que queremos en la casa y tampoco es el tono que el público quiere, no me lo hagas, no me violentes” con esta actitud ya todo parece indicar que Nacho nominará a Daniella Navarro y esta formará parte del grupo a eliminación de la semana.

La Casa de Los Famosos ahora se encuentra en la quinta semana de competencia y ya son cuatro las celebridades que se despidieron, Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero y Eduardo Rodríguez. A su vez, Laura Bozzo es apoyada por el público pero es muy vulnerable a la hora de jugar mientras que Niurka Marcos ha sido la líder y se ha mantenido a salvo de ser nominada, utilizando inteligentemente sus fichas para permanecer salvada. Ahora Nacho Casano tiene inmunidad de ser nominado y seguramente castigará a Navarro por los hechos suscitados.