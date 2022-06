Luego de que saliera a la luz la relación entre Juan Vidal y Niurka Marcos dentro de La Casa de Los Famosos se filtran unos audios que ponen al descubierto cómo era la relación del actor dominicano con su ex Cynthia Klitbo, tanto así, que ella lanzó una advertencia en una oportunidad a Niurka Marcos ¿Qué sucedió?

Cynthia Klitbo le dice a Niurka que tenga cuidado con ex | La Mesa Caliente Cynthia Klitbo arremetió muy fuerte contra Juan Vidal y le dio una advertencia a Niurka Marcos: "cuídate mamita".

La actriz, Cinthia Klitbo, en un encuentro con los medios aseguró que terminó con el actor porque tenía problemas de ira y siempre andaba de mal humor. Además de revelar que para el actor las mujeres son un trampolín para acomodarse económicamente y decidió enviarle una mensaje a la actriz cubana, Niurka Marcos, “ comadrita, ¡cuídate!”.

Filtran audios de Juan Vidal siendo violento con Cynthia Klitbo

Los audios fueron revelados por el programa Chisme No Like, en donde además, Rey Grupero aseguró respaldar a su ex y afirmó que aconsejará a la actriz para tomar acciones legales. En el audio se escucha al actor criticando la manera de dormir de la eterna villana de las telenovelas además de violentarla con gritos por su ropa.

RONCAS COMO TREN! JUAN VIDAL AGREDE A CYNTHIA KLITBO REY GRUPERO LA DEFIENDE EN VIVO- Chisme No Like EN ESTE SEGMENTO: -REY GRUPERO defiende a CYNTHIA KLITBO de JUAN VIDAL -AUDIOS EXCLUSIVOS! JUAN VIDAL le da duro a KLITBO -MARIBEL GUARDIA aclara si fue amante de VICENTE FERNÁNDEZ

“Sí corazón, claro, para ti ahora todo es tan simple, y eres tan madura y todo está tan bien, yo soy el que está tan mal, con usted no se puede dormir, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritado, amanezco desbaratado“, se escucha en la grabación. “Tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo, está bien, ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más, no se puede, las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, tú no lo quieres ver porque tu vives en tu mundo, perfecto, pero te lo tengo que decir mi vida“.

Pero la cosa no terminó ahí, Vidal no había perdido la oportunidad de recordarle a Cynthia que no estaba totalmente separado de su exesposa. “Tú no me quieres comprender, está bien, no te molesto más […] todo bonito, con amor, con respeto, yo estoy viviendo mi proceso de vida, y si esto es así y no funciona, ni modo, no pasa nada, todavía yo me estoy hasta divorciando”.

Cynthia Klitbo se defiende y sigue la polémica

En el audio también se percibe la respuesta de Cynthia Klitbo. “Te puedo entender que me digas cosas… ¿pero de esa manera tan fea y tan despectiva?, o sea, yo no quiero discutir contigo, estoy rotita, uno puede decir lo que quiera, pero siempre con cariño y con amor, pero no de esa manera, si no duermes conmigo, vete a dormir a tu casa, tu tienes casa, no tienes necesidad de dormir conmigo”, expresó de manera tranquila.

Nuevos AUDIOS de Juan Vidal agrediendo presuntamente a Cynthia Klitbo | Sale el Sol Presentamos EN EXCLUSIVA nuevos audios que podría revelara que #CynthiaKlitbo fue violentada verbalmente por #JuanVidal ¿Tomará ella acciones legales contra él?

Aunque pareciera que esto no fue suficiente para calmar al actor y no tomó de buena manera estas palabras y aparentemente se le escucha decir: “Me cag# en la hora que tu le pusiste la mano a mi maleta, por esa mier#$ cargo yo con tu bendita ropa”. La Casa de Los Famosos destapa muchos secretos y este caso el amor entre Juan Vidal y Niurka Marcos despertó el interés en la opinión pública generando un gran revuelo en el pasado de las celebridades involucradas.