¿Cynthia Klitbo se arrepintió de comentarios contra Vanessa Guzmán?: la actriz respondió

El nuevo culebrón de la vida real lo está protagonizando la actriz Cynthia Klitbo, quien luego de haber despotricado hasta más no poder de su antigua compañera de la telenovela “Atrévete a soñar”, parece no guardar ni el más mínimo sentimiento positivo hacia Vanessa Guzmán, pues dijo que no solamente no se arrepiente de haber hablado mal de ella sino que le agregó más elementos a su retahila de descargos.

La legendaria actriz de Televisa, quien señaló a la ex Miss México 1995 de ser una pésima persona, “sangrona” y una mujer muy difícil, volvió a alistar su mira contra la exreina de belleza y le puso más caldo a la sopa.

“Sigo pensando lo mismo, he trabajado con muchos actores y lo que no puedo permitir es la soberbia”, dijo la mexicana, al programa Suelta la sopa, advirtiendo que la actitud de la Guzmán era exagerada y pedante. “Que no permitas que te hablen tus compañeros de foro, que la gente de producción no te pueda dirigir la palabra, tus mismos compañeros no se te puedan acercar, dirigir la palabra”.

La estrella de la telenovela El Dragón, mencionó que el proceder de la exreina, quien reveló que padece problemas serios de ansiedad, que afectan su interacción normal con las personas con las que convive, es inexcusable.

Klitbo dijo que incluso si alguien de producción se le arrimaba cerca a Vanessa por puro error, se enfrentaba a serios problemas, y puso como ejemplo que figuras de mayor renombre como Sofía Castro, hija de la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, eran mucho más sencillas.

“Si un joven va a cambiar la lámpara de aquí acá a escasos tres metros [de distancia de Vanessa Guzmán] hay que sufrir el castigo, el desdén de la protagonista, porque ahora para que se frieguen me voy a tardar 40 minutos más, además de tener un marido loco que vaya sacando pistola por todas las locaciones en las que se presenta”.\

Cynthia acabó de rematar diciendo que lo que jamás le perdona a Vanessa Guzmán es la grosería con que se comportaba con los niños, incluso con su hijita.

“Llegaban contigo los niños del público y los corría con una guarura, niños de tres o cuatro años… Se lo hizo a mi hija de dos años, no esperen que yo hable bien de una persona así”, concluyó la enfadada actriz.

Las primeras declaraciones de Klitbo contra Guzmán se dieron hacer unos días, cuando al ser interrogada sobre su trayectoria dijo al canal Tlnovelas de YouTube: “Solo hay una persona con la cual no entiendo cómo está trabajando otra vez, que estuvo conmigo: Vanessa Guzmán”.

Cynthia agregó: “Nunca he visto a una persona así. No podíamos dirigirle [la palabra], a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Un día quiso tratarme mal y le sale el chirrión por el palito, como decimos en México.

“[De] esa si no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona… Además, tiene poco talento para tanta soberbia”, remató.