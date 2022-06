Niurka Marcos arremete contra Alicia Machado y defiende su religión ¿Hizo brujería?

Niurka Marcos ha generado todo un revuelo en la opinión pública por su repentina salida de La Casa de Los Famosos, la cubana se defiende de la supuesta manipulación de imagen que vivió por parte de Telemundo y ahora decide responderle a la exreina de belleza, Alicia Machado, tras comentarios hechos por su religión.

Alicia Machado critica la religion de Niurka Marcos

Alicia Machado sabe muy bien sobre La Casa de Los Famosos pues ella fue la ganadora absoluta de la primera edición del reality de Telemundo llevándose el premio en efectivo y el respaldo del público. Ahora se encuentra como panelista e invitada para la edición especial de la competencia donde analiza el desenvolvimiento semanal de los participantes. Machado fue contundente con Niurka Marcos además de aconsejarle que no se meta en problemas ajenos : “Yo creo que Niurka tiene que bajarle dos rayitas a su posición. A ella qué le importa si Laura le pide el favor al señor Osvaldo que le caliente su café… Cuál es el problema. Yo no veo a la señora Laura buscando ocasiones para estar en conflicto con Niurka. A parte que hay algo que en lo personal a mí me molesta muchísimo y, como estoy en vivo, lo voy a decir. No hay una cosa más terrible que me amenaces con tu religión. Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada y muy importante. Pero debemos respetar la religión de casa quien. No me amenaces con tus santos y eso me parece que está fuera de lugar…”

Niurka Marcos no permita comentarios excluyentes sobre su religión y arremete contra Alicia Machado

“Pero lo único que tú no deberías hacer es cuestionar la religión de nadie, porque eso es delicado” fueron las fuertes palabras de Niurka Marcos contra Alicia Machado de reafirmar que estos comentarios es meterse con la fe de otras personas. “Tú puedes ser muy fiel a tu empresa esto aguas porque la vida te puede marcar un revés”, comentó la vedette cubana sobre la relación profesional que tiene Alicia Machado con Telemundo.

“Yo no estaba haciendo brujería en La Casa de Los Famosos, yo le estaba dando su servicio de cada lunes a los a mis santitos”, aclaró Marcos sobre los rumores de brujería por su parte dentro de la competencia. Además de asegurar que ella no le hacía mal a nadie y atacó a todas las personas que cuestionan su religión con ignorantes.

Niurka Marcos habla de su religión en La Casa de Los Famosos 2

Niurka Marcos comentó en una conversación sobre la Santería a sus compañeras , Mayeli Alonso y Natalia Alcocer cuando estaban reunidas en la casa. “Yo también me rapé dos veces para una obra de teatro y cuando me hice santo, es mi religión, Yoruba de Nigeria” comentó la cubana sobre su creencia cuando se rapó la cabeza y le inyectaron en la misma una esencia de su santo. A su vez, Marcos tiene un altar montado para venerar a sus santos y en la casa buscó un espacio para seguir llevando a cabo su devoción. Por su parte, la vedette ha manifestado en varias ocasiones su fervor por la religión Yuruba, que es muy típica y tradicional en su isla natal Cuba. Lo que indica que la artista es muy apegada a sus raíces y sobre todo a la fe que le tiene a sus creencias espirituales.

Niurka es eliminada | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. En un momento de gran dramatismo entre Daniella y Niurka, el público decide que es Niurka quien debe abandonar La Casa de los Famosos 2. ¡No te pierdas las reacciones de sus compañeros! Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa… 2022-06-21T21:09:48Z

La salida de Niurka Marcos ha generado todo un revuelo en la opinión pública y también dentro de la casa. La convivencia de la competencia está que arde entre Ivonne Montero y Laura Bozzo tras la eliminación de la cubana y tras Montero y revelar que nominó a Marcos por su actitud retadora. Por su parte, el cuarto azul se quedo desprotegido y sin líder y ahora cada uno comienza armar su estrategia de manera individual para permanecer y seguir en pie y con ello llevarse el premio en efectivo y el primer puesto en la casa.