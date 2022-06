Madre de Daniella Navarro reacciona a los ataques de Niurka Marcos

Tras la sorpresiva eliminación de Niurka Marcos de La Casa de Los Famosos se armó todo un revuelo en la opinión pública por las declaraciones de la vedette cubana y la supuesta manipulación de su imagen por parte de Telemundo. Asimismo, Marcos no perdió oportunidad para atacar a la actriz venezolana, Daniella Navarro.

Niurka: Salida de La Casa De Los Famosos, romance con Juan Vidal y más | De Primera Mano Tuvimos la oportunidad de platicar EN VIVO con #Niurka para saber todos los detalles luego de su salida de #LaCasaDeLosFamosos2, la supuesta campaña de desprestigio en su contra, sus rivalidades y todos sobre su romance con #JuanVidal ¿Qué opina de las declaraciones de #CynthiaKlitbo sobre él?

La cubana aseguró que los ejecutivos de Telemundo y el programa, la estaban atacando. “Ellos manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”.Además de revelar que Daniella Navarro tiene protección porque su hermano trabaja en la producción del programa así como varios comentarios sobre el físico de la venezolana que no fueron del agrado de su madre y esta decidió defender a su hija.

Madre de Daniella Navarro defiende a su hija tras ataques recibidos por parte de Niurka Marcos

Carlotta Santodomingo, madre de Daniella Navarro, no dudó en salir en pro de su hija en el programa “La mesa caliente” para defender el papel de Navarro dentro de la competencia tras los duros ataques realizados por la vedette cubana.

Madre de Daniela Navarro responde críticas de Niurka Marcos | La Mesa Caliente Carlota Santodomingo expresa lo deteriorada que está su salud mental por La Casa de los Famosos y le envía contundente mensaje a Niurka Marcos.

“Lo que sí realmente me molesta es que estén metiendo a mi hijo de que trabaja aquí como alto ejecutivo de Telemundo, señora Niurka qué maldad tan grande. Y usted se acaba de meter también con mi nieto, que tiene 10 meses de fallecido. Mi hijo y mi nieto viven en Bogotá y Carlos Enríquez no es de apellido Navarro porque es de mi segunda relación, entonces no entiendo tanta maldad de su parte. Mi hija no la sacó, la sacó fue el público por sus actitudes y mi hija no va a ser marioneta suya”, expresó Santodomingo.

“Qué lamentable señora y qué lamentable cómo está criando a su hija, por eso nosotros los papás debemos de ser ejemplo porque mire la imagen y semejanza de su hija Romina, es la suya, qué lamentable señora. Lo siento de verdad; pero con mi familia no se vuelva a meter porque usted no es Dios ni es todopoderoso, es una persona que el público la saca por su conducta y por sus actitudes, así que por favor respete porque todos los que están ahí tienen familia”, comentó muy afectada.

La Casa de Los Famosos se queda sin liderazgo

La salida de Niurka Marcos ha generado todo un revuelo en la opinión pública y también dentro de la casa. La convivencia de la competencia está que arde entre Ivonne Montero y Laura Bozzo tras la eliminación de la cubana y tras Montero y revelar que nominó a Marcos por su actitud retadora. Por su parte, el cuarto azul se quedo desprotegido y sin líder y ahora cada uno comienza armar su estrategia de manera individual para permanecer y seguir en pie y con ello llevarse el premio en efectivo y el primer puesto en la casa.