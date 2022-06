Daniella Navarro estuvo en la lista de nominados para salir de la competencia pero la venezolana vivió una semana intensa con el grupo del cuarto azul liderado por Niurka Marcos. Daniella quiso rebajarse al mismo nivel de la cubana e imitó su comportamiento tanto así que se bajo los pantalones para enseñar que sus glúteos no son falsos como había comentado Marcos.

El cuarto morado cada día pierde poder y Laura Bozzo parece que quiere una tregua con Niurka Marcos y sus secuaces pero esta situación sacó de onda a Navarro y considera este acto como una tradición tanto así que decide hablar con Laura Bozzo sin importar las consecuencias de su convivencia. Ella comentó su molestia con Rafael Nieves y Salvador Zerboni, la venezolana reveló que todas las peleas y enfrentamiento que han tenido solamente han sido para defender a Laura Bozzo, pero ¿Está siendo traicionada por la presentadora peruana ?

¿Daniella Navarro se siente traicionada por Laura Bozzo?

Frontal y sin pelos en la lengua Daniella decide enfrentar a Laura Bozzo luego de que se encontrara en el cuarto azul conversando con Niurka Marcos y Natalia Alcocer. “ Esta estrategia la está beneficiando a ella no a nosotros” fueron las palabras de la venezolana e inmediatamente Salvador defendió el punto de vista recalcando que no haga cosas sin avisar a lo que Bozzo comentó que debían parar la guerra. A su vez, son pocos los participantes que quedan en el cuarto morado, “ si perdemos, perdemos con dignidad” comentó Navarro muy decepcionada.

“Es una unidad falsa” defendió Daniella Navarro su punto de vista por la supuesta alianza que desea hacer Laura Bozzo con el otro bando de la competencia. “Yo con Niurka no me la voy a llevar bien ¡Jamás en la vida de esta casa!” Comentó muy alterada Daniella a lo que Laura no perdió la oportunidad para recalcar que es importante hacer las cosas con inteligencia para no quedar fuera de la casa.

Daniella Navarro suelta todo su veneno contra Niurka Marcos

Daniella Navarro no permitió que Niurka Marcos alzara la voz y decidió comportarse del mismo nivel, tanto fue así, que la cubana aseguró que lo único que tenía era retaguardia y era falsa pues Daniella quiso demostrar que no era así y decidió bajarse los pantalones, después vino el contra ataque, Niurka también se bajo los pantalones para demostrar que a sus 55 años es una mujer natural y no necesita cirugías. “Todo está proporcionado menos tú cerebro” fueron las fuertes palabras que utilizó Navarro para defenderse y atacar a Niurka donde aseguró que menos mal que no se permite la violencia dentro de la casa porque sino se iría a los golpes con la cubana.

Play

Daniella Navarro se enfrentó sin ningún pudor a Niurka Marcos | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. La 'Vedette' y la actriz venezolana se gritaron sin ningún filtro, al grado que Daniella Navarro se bajó los pantalones a manera de insulto en 'La Casa de los Famosos 2'. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/3uoAk3u hoyDía Con un enfoque… 2022-06-14T14:24:58Z

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y de esa manera se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.