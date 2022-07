Laura Bozzo asegura que Ivonne Montero utiliza a su hija para manipular

La convivencia dentro de la competencia pareciera que le está pasando factura a los habitantes y ahora Laura Bozzo no soporta la estadía de Ivonne Montero y siente que la actriz mexicana utiliza la manipulación y se hace la víctima para lograr permanecer en la competencia.

Laura Bozzo ha demostrado que es una mujer volátil y no tiene pelos en la lengua y mucho menos filtros cuando trata de decir la verdad, tras la victoria que obtuvo Ivonne Montero con el pase dorado que le aseguró un puesto seguro en la gran final, esto le parece un hecho injusto y la presentadora peruana decidió atacar a la actriz mexicana en una situación se salió del control.

Laura Bozzo molesta por el pase directo a la final de Ivonne Montero

Todo el roce entre estas dos grandes divas de la televisión inició cuando a Laura le molestó que Ivonne se adueñara de la competencia y esto porque la protagónica del melodrama “Anita, no te rajes” estaba utilizando todo el comedor para dejarle un mensaje a su hija con unos granos de frijoles. “ Es en serio Ivonne no me parece correcto que te agarres todas las cosas de la casa”. Comentó Bozzo a lo que inmediatamente Montero aseguró que no iba a discutir con la también denominada “Abogada de los pobres”.

“La casa es tuya Ivonne, tienes todo el poder” señaló Bozzo, actor seguido, prosigue a discutir y luego destruye el dibujo que le hizo a su hija lanzando todos los frijoles al piso pero también Salvador Zerboni se encuentra cansado de la actitud de Laura Bozzo y comentó que eso es un día común en La Casa de los Famosos, haciendo referencia a la convivencia y los ánimos en la competencia.

Laura Bozzo reta a Ivonne Montero y esta responde

“Yo si gano acá no va a ser por víctima, ni por llorona, ni por estar haciéndome la estupida ¡No, no! Ni por el azar, si yo gano acá será por la gente” comentó Laura mientras se encontraba barriendo los frijoles que lanzó al suelo, tras los constantes ataques Laura aseguró que Ivonne es una hipócrita manipuladora que utiliza a su hija para dar lastima y de esa manera obtener el respaldo del público.

Tras distintos cruces de palabra Ivonne decidió rómpele un recuerdo que tenía Laura de un regalo que le hizo Natalia y esto como venganza tras todo lo sucedió con la presentadora peruana. Asimismo, Daniella Navarro prefirió mantenerse al margen y no intervenir en esta discusión que pareciera que se salió del control, y para pagarle con la misma moneda lanzaron todas las cosas de Ivonne a la entrada principal.

Hasta ahora Ivonne Montero es la única participante que tiene un puesto seguro en la competencia y estamos a tan sólo pocas semanas de conocer quién es el ganador absoluto de la competencia más famosa de la televisión hispana que obtendrá el premio en efectivo de 200 mil dólares.