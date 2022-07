Ivonne Montero obtuvo un pase directo a la gran final de La Casa de Los Famosos 2, su gran personalidad ha permitido que cuente con el respaldo del público pero a la vez ha conseguido que la mayoría de sus los habitantes la vean como una amenaza. Asimismo su presencia en la casa volvió a sacar a la luz su vida y te contamos cuál es el gusto extraño que tiene la actriz mexicana.

Ivonne Montero es una excelente actriz y cantante que se dio a conocer a nivel internacional cuando protagonizó el melodrama “Anita, no te rajes”, dicha producción de Telemundo le abrió las puertas a nivel internacional y la consagró como una excelente protagonista estando en grandes producciones como” Secretos del alma”,” La Loba”, “hombre tenías que ser” entre otras.

Ivonne Montero y su extraño gusto por las calaveras

La actriz mexicana mantuvo una relación con el fallecido cantante venezolano, Fabio Melanitto, lo que muchos no saben es que el día de su boda Montero se casó de negro y esto generó un gran revuelo en la opinión pública. A su vez, Montero confesó en una pasada entrevista en el mes de mayo con el periodista Edén Dorantes su gran gusto por las calaveras. “ A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas”, explicó Montero, así como dejó claro que no le rinde tributo a la “Santa Muerte” como mucha gente da por hecho.

Play

Video Video related to ivonne montero y su extraño gusto que seguro no conocías 2022-07-27T17:38:34-04:00

La actriz mexicana en una oportunidad fue asediada por la prensa y tenia de copiloto a nada más y nada menos que una calavera. “Este acompañamiento es para que veas que siempre estoy acompañada”. Parece que Montero tiene un extraño amigo que no la abandona y prefiere cargarlo en su vehículo para no sentirse sola, aunque no le rinde tributo a la muerte, si le tiene respeto y la define como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna. “Yo la acepto y la concibo como parte de la vida”, señaló la actriz y cantante.

Ivonne Montero motivada a ganar La Casa de Los Famosos 2 por el bienestar de su hija

Sin duda La Casa de Los Famosos 2 es el gran proyecto de Ivonne Montero que le dio la oportunidad de estar presente en la televisión hispana, su gran personalidad y estrategia le aseguró un puesto como finalista y ahora se perfila como una de las habitantes favoritas para llevarse el premio en efectivo aunque la mexicana ha soportado el encierro y la dura convivencia por Antonella Melanitto, la hija de 9 años que sufre de una cardiopatía congénita, un mal cardíaco en el que el corazón tiene doble salida ventricular derecha, lo que impide que Antonella reciba oxigeno de forma adecuada. Debido a esa situación desafortunada, Antonella ha sido sometida a varias cirugías y de acuerdo con Montero, está programada para que le realicen estudios para ver si es candidata a ser nuevamente intervenida en el quirófano.