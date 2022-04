Ivonne Montero es amante de la muerte ¡No lo podrás creer!

La actriz mexicana Ivonne Montero, la cual ha sido protagonista de importantes melodramas dentro de la pantalla chica, sorprendió a más de uno al portar como copiloto de su vehículo un esqueleto, esto se dio, cuando tuvo un encuentro con la prensa.

Ivonne Montero ha sido muy mediática a través de su vida, uno de los momentos que sin duda vive en la mente colectiva fue cuando se casó vestida de negro con su ex esposos y fallecido cantante, Fabio Melanitto, nuestra quería protagonista de la novela “Anita, no te rajes” ha sido protagonista de muchos melodramas pero ahora confiesa que: “A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas”, explicó Ivonne Montero, así como dejó claro que no le rinde tributo a la Santa Muerte como mucha gente da por hecho.

La actriz es amante de la muerte

La actriz fue asediada por la prensa y para sorpresa de todos tenía nada más y nada menos como copiloto a una calavera que le hacía compañía, Ivonne Montero Dice: “Este acompañamiento es para que veáis que siempre estoy acompañado, que siempre estoy acompañado”.

Play

Ivonne Montero a Aleida uy qué mi3do 😱🤣🤣 Ivonne desmiente a Núñez duelo de actrices🙈 2022-04-21T17:49:57Z

La actriz quiere que las personas vean un bulto en el asiento del copiloto para que piensen que hay una persona con ella y crean que siempre está acompañada pero esta oportunidad fue un esqueleto.

Podemos ver que la actriz no le gusta estar sola y necesita a un acompañante, en esta vez, fue su enigmático amigo, una calavera, que estuvo con la reconocida cantante que se encuentra promocionando su tema “Amor de Tres”, ahora llega a La Casa de Los Famosos para demostrar de lo que esta hecha. Su tributo es a la muerte, la cual define como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna. “Yo la acepto y la concibo como parte de la vida”, señala la actriz y bailarina.

Ivonne Montero emocionada de ingresar a La Casa de Los Famosos 2

“Es un gran reto para mí, creo que me voy a enfrentar a cosas maravillosas y me voy a descubrir a mí en muchas otras también”, fueron las primeras palabras de Ivonne al preguntarle cómo se siente de ingresar a la competencia de Telemundo. Por su parte, Ivonne reveló que lo más difícil de este proceso es alejarse de su hija una temporada, que está próxima a cumplir 9 años.

Play

Ivonne Montero llega a LCDLF 2 Ivonne García Macedo, más conocida como Ivonne Montero, entra a La Casa de los famosos. su estrategia es No tener estrategia. #ivonnemontero #lcdlf 2022-04-12T12:21:09Z

Con mucha seguridad Ivonne Montero demuestra que no tiene ninguna estrategia para ganar solo desea disfrutar su estadía al máximo, pues ella quiere ser una mujer transparente y real.“Soy tímida, pero al mismo tiempo soy muy transparente, tengo carácter fuerte sí lo reconozco, pero al mismo tiempo soy muy amorosa, me gusta escuchar a las personas” revelo Montero al describir su personalidad, ella quieren que la recuerden como una mujer, no la artista, sino una persona auténtica.Estas declaraciones fueron parte de su presentación oficial para la competencia.