Laura Bozzo se cansa de sus canas y sus secuaces se convierten en estilistas [VIDEO]

Laura Bozzo ha conseguido un gran batallón de aliados dentro de La Casa de Los Famosos 2 desde que tomó liderazgo del cuarto morado y hasta el momento Daniella Navarro y Salvador Zerboni han sido fieles seguidores de la presentadora peruana tanto así, que se convirtieron en estilistas por un día y le regalaron un gran cambio de “look”.

Laura Bozzo ha demostrado su volátil personalidad y pese a los pacto de no agresión, parece que se le olvida, y arremete en contra de Daniella Navarro y Salvador Zerboni, este último prefiere no caer en provocaciones y seguirle el juego a la conocida “Abogada de los pobres” la cual se deja llevar por su impulsiva personalidad. Ahora los ánimos están calmados y tras la unificación comienza a crearse las amistades y los buenos momentos.

Laura Bozzo se cansa de sus canas y se tiñe el cabello en La Casa de Los Famosos 2

Laura Bozzo a lo largo de su carrera y su exposición en los medios de comunicación ha utilizado un único estilo que forma parte de su marca personal, su cabello corto y teñido de amarillo. Tras estar 78 días encerrada en la casa más famosa de Telemundo Laura se hartó de sus canas y decidió utilizar a sus aliados para que la ayudaran a pintarse el cabello. Aunque Laura no parecía muy cómoda mientras Daniella y Zerboni estaban manos a la obra.

Play

Laura Bozzo está harta de sus canas y sus compañeros se vuelven sus estilistas Los famosos se encargaron de arreglar el cabello de la 'señorita Laura' en La Casa de los Famosos, quien no soportaba estar un día más con el pelo blanco. Toni Costa se lució con su estilo con la secadora. 2022-07-26T15:17:42Z

“Que es esto que tiene aquí” comenta Zerboni en tono de broma. “Son piojos”, inmediatamente Laura se siente incomoda y dice que se pongan “serios”. Este momento dentro de la casa, saca a la luz la verdadera convivencia y la mayoría de los fanáticos apoyan la gran unión de todos los participantes. Asimismo, Toni Costa e Ivonne Montero ayudaron a secar el cabello de la presentadora peruana.

Laura Bozzo es fiel a su único estilo

A lo lagos de los años hemos visto que Laura mantiene el mismo color de cabello y el también el mismo corte “bob”, aunque la presentadora reveló que originalmente su cabello es de color castaño ella se lo tiñe para que se vea rubio. Para tenerminar las clases de peluquería el bailarín Toni Costa le dio una estocada final a Bozzo al secarle el cabello y cambiarle radicalmente el semblante.

Los fanáticos en las redes sociales no se hicieron esperar. “Zerboni y Laura los amo”, “amor y odio pero al final triunfa el amor”,” me hacen reír”, “SOS lo más Laura” son algunos de los cometarios en la cuenta oficial de Laura Bozzo donde la peruana compartió este momento maravilloso con sus seguidores. Actualmente el video cuenta con 10 mil me gusta y tiene 231 mil visualizaciones. Sin duda, Laura Bozzo es la reina del internet, cada movimiento y espontaneidad de la presentadora se vuelve viral en las plataformas digitales y todo indica que la peruana se perfila como la favorita para ganar el reality de Telemundo.